Razgovori ispod jelke: Ovako praznike slave Slavko, Nataša, Lazar...

Ličnosti iz javnog života Crne Gore za "Vijesti" su razgovarale o tome kako će provesti Novogodišnju noć, o planovima i željama u 2018. i uspomenama na protekle dočeke.

Pročitajte šta su povodom praznika kazali Nataša Milosavljević, Emil Osmanović, Nataša Gardašević, Slavko Kalezić, Lazar Ilić, Mileva Kostić i Andrija Dabanović.

Nataša Milosavljević, Mis Crne Gore 2016: Zaboravila adresu Djeda Mraza, pa je pismo dala momku

Šta bi voljela da dobiješ ove godine na poklon?

Dekica sa crvenom kapom je dobio sigurno puno pisama sa željama i ove godine. Vjerujem da mnoge neće moći da ispuni i nije on nije kriv što su želje nekada velike i nerealne. Moja nije ni velika, a nadam se ni skupa. Ja sam poželjela da dobijem jedan kaput koji mi se mnogo, baš mnogo dopao, ali nije bilo moje veličine u toj jedinoj oficijalnoj radnji u Crnoj Gori, pa sam se oslonila na njega i njegovo prevozno sredstvo. On zna da sam bila dobra cijele godine i nisam željela da ide po gradu, jer znam da mrzi prodavnice i gužve, zato sam se potrudila da mu olakšam tako što sam mu napisala u kojoj radnji samo ima i poslala mu i sliku. Zna da ga volim do neba i da vjerujem u njega. Uručila sam pismo mom momku da pošalje Djeda Mrazu, jer sam ja zaboravila adresu, pošto mu nisam dugo pisala.

Koji je najgori doček?

Veče tog 31. uvijek biram da provedem u krugu svoje porodice i oni su prvi koje zagrlim i poljubim i u predstojećoj godini. Najgori, to jeste, najtužniji svakako je bio 2011. godine, jer je nas je baka Dara za koju smo bili veoma vezani napustila samo deset dana prije dočeka.

Emil Osmanović, maneken: Putovanje je jedan od najboljih poklona

Pošto Novu godinu dočekuješ daleko od kuće, šta će ti nedostajati?

U Italiji sam za doček Nove godine i radiću cijelog januara. Najviše će mi nedostajati moji najmiliji, a to su svakako familija i prijatelji.

Šta bi volio da ti donese 2018?

U Novoj godini očekujem više pozitivne energije. Više uzbuđenja. Dobro zdravlje. Nove poslovne ponude i nova putovanja. Jedan od najboljih poklona koji se može dobiti je putovanje. Biće to neka egzotična daleka destinacija koju ću posjetiti u februaru.

Nataša Gardašević, komičarka: Najgore je kad za doček nisi tu za nekog

Gdje ćeš biti za doček?

Novu godinu ću najverovatnije proslaviti kod kuće sa porodicom i prijateljima.

Koji je najgori poklon koji si nekome dala za novogodišnje praznike?

Najgori poklon koji sam nekome poklonila za taj dan jeste da ne budem tu za toga nekog.

Slavko Kalezić, glumac i pjevač: Najviše voli da praznike provede s majkom

Šta je obilježilo tvoju 2017. godinu?

Definitivno, pjesma Evrovizije i britanski X Factor, tj. ulazak u tokove svjetske umjetničke scene. Jedini crnogorski umjetnik koji je uspio da nakon predstavljanja Crne Gore na pjesmi Evrovizije napravi prodor svjetkog ranga i bude rame uz rame sa svjetskim zvijezdama i dobija neprocjenjive komplimente.

Cijelu godinu sam predstavljao Crnu Goru u svijetu i širio misiju ljubavi.

Osvojio sam mnoge zemlje svojim karakterom i talentom i, više nego, spremam ulazim u 2018. za koju osjećam da će biti izuzetno posebna.

Šta najviše voliš kod praznika?

Osjećaj spokoja i dušu svoje majke. Godinama unazad volim da praznike provedem s njom, mojom majčicom, posebno 31. decembar na 1. januar. Od nje sve kreće i s njom se sve završava. Ona je moja najveća podrška.

Lazar Ilić, modni dizajner: Idealno bi bilo spojiti porodicu i prijatelje

Koji je najbolji poklon koji si dobio za Novu godinu?

Najbolji poklon za ovu novu godinu je definitivno činjenica što ću je dočekati u svojoj kući u krugu svoje porodice. To je nešto što unazad godinama nisam dobio.

Kako zamišljaš idealan doček Nove godine?

Po mom mišljenju idealan doček Nove godine bi bio kad bi najuži članovi porodice bili zajedno sa mojim prijateljima...

To je teško izvodljivo, ali ne odustajem ja tako lako, pa će to jednog dana biti moguće, nadam se.

Mileva Kostić, voditeljka: Želim roze ili plavo upakovan paketić pun zdravlja i ljubavi

Koja su tvoja najranija sjećanja na Novu godinu?

Najranija sjećanja za doček Nove godine vraćaju me u Ulcinj - kod majke, tate, moje braće, sestre i brata od strica. Jedemo sarme, rusku salatu, pečenje, sladimo se ruskim šubarama, vezeni stoljnjaci svuda oko nas, dok grije TA peć, a jelka osvjetljava. Gledaju se dva TV kanala.

Pomiješana su osjećanja i dan danas.

Šta želiš da dobiješ na poklon za ovu Novu godinu?

Želim jedan roze ili plavo upakovan paketić pun zdravlja i ljubavi.

Nek se Djeda Mraz dogovori sa rodom da mi ga što prije dostavi!

Andrija Dabanović, stand up komičar: Peć na drva, ruska salata, bliski ljudi, TV program i pogled na vatromet

Kako izgleda tvoj idealni doček Nove godine?

Moj idealni doček Nove godine: Peć na drva, tri kilograma ruske salate, dva do tri bliska prijatelja, novogodišnji TV program i pogled ne vatromet sa balkona.

Najbolji poklon koji si dobio za novogodišnje praznike?

Najdraži i najbolji novogodišnji poklon koji sam dobio je knjiga Alena Kara “Lako je ostaviti cigarete”. Preporučujem je svima koji žele da napokon prodišu punim plućima.

