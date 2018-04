Remi (Elemental): U formi smo, iskoristite to

Elemental ove godine izgleda ne može bez Crne Gore. Zagrebački hip hop sastav nastupio je prve večeri ove godine u Budvi, a sada se vraća na primorje jer ga večeras očekuje nastup na Pjaci od muzeja u Kotoru, od 21.30 sati.

Fanove će obradovati i to što je liderka benda Mirela Priselac, poznatija kao Remi prilično uvjerena da im ovo neće biti posljednji koncert u Crnoj Gori ove godine.

Elemental je posljednje dvije godine na koncertima promovisao aktuelni, dupli album “Tijelo”, pa će i u Kotoru repertoar biti baziran na tom izdanju, ali Remi ostavlja prostora za iznenađenja.

“U decembru smo u Zagrebu snimali jedan svoj lajv koji još nije ugledao svjetlost dana, koji će biti i audio i video, a u kojem smo svirali i pjesme sa tzv. B strane, znači one pjesme koje nikad nisu bile singlovi. Tako da mislim da ćemo i za Kotor izdvojiti jednu ili dvije od tih nekih starijih pjesama. I primamo želje publike! Pogotovo što se tiče tih starijih pjesama, jer smo sad u formi, tako da - iskoristite to”, poručila je reperka u razgovoru za “Vijesti”.

Ona je otkrila i zašto je uvijek više preferirala ljetnje festivale u odnosu na zimske klupske nastupe.

“Nastupi na otvorenom imaju neku posebnu čaroliju, i ima mjesta na ovoj našoj jadranskoj obali koja imaju neku posebnu magiju ljeti. Recimo kad smo svirali u Puli na tvrđavi, u Dubrovniku i tako nekim mjestima koja što se tiče koncerata su zaista posebna. U Tivtu je bilo predivno takođe. Tako da sam ja za ljeto uvijek”, ističe Remi.

Na albumu “Tijelo” našlo se 18 pjesama, ali reperka kaže da njenom bendu nije problem da odabere koje pjesme da svira na nastupima. Uglavnom su, objašnjava, to singlovi i neki njihovi lični favoriti.

“Ponekad uspijem da isforsiram vodu na svoj mlin - jako volim recimo pjesme “Usne” i “Breza”, pa ih negdje ubacim u repertoar. U suštini moram samo ekipu da pripremim, to je nabitnije, da im kažem da bih voljela da to sviramo i onda oni to isprobaju. Od 18 pjesama ima se što izabrati zaista”, zaključuje ona.

Novi materijal je već u pripremi i publika će parče toga biti u prilici da čuje vrlo brzo, otkriva Remi.

“Radimo. Novi zvuk je potpuno iznenadio sve nas u bendu, kao i tekstovi. Moram priznati da smo potpuno na tragu nečeg novog i drugačijeg.

Prvi singl koji će najaviti to će zapravo izaći uskoro. Prije nego što dođem u Kotor idem da pregovaram sa jednim potencijalnim rediteljem spota. Novi singl bi trebalo da izađe prije ljeta”, najavila je reperka.

Opet u Crnoj Gori: Kako započneš godinu, tako će ti i biti

“Da, bili smo za Novu godinu u Crnoj Gori i valjda je to po onoj logici: kako započneš godinu, tako će ti i biti. Tako da je s obzirom na to i logično da smo opet u Crnoj Gori, nadam se da će se to produžiti i na ove ljetnje mjesece, da ćemo opet doći tokom festivalske sezone”, kazala je reperka.

Zagrebački sastav aktivan je i zimi, ali još više ljeti kada krenu festivalske svirke, pa kažu da ih očekujemo možda na nekom od crnogorskih festivala.

“Mislim da naš menadžer dogovara za ljeto neke svirke u Crnoj Gori. Ja iskreno ne znam o tome baš puno, tako da možda nije baš najspretniji odgovor, ali mislim da ćemo svakako doći. Skoro svake godine smo svirali u Herceg Novom, tako da bi bilo super da opet dođemo, Herceg Novi je prelijep ljeti, prava turistička Meka. Vidjećemo”, navela je Remi.

