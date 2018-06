Rijetki džez biser: Danas izlazi izgubljeni album Džona Koltrejna

Posthumni album Džona Koltrejna "Both Directions at Once - The Lost Album" izašao je danas, pola vijeka nakon njegove smrti i predstavlja do sada neobjavljene snimke legendarnog američkog saksofoniste.

Album izdaje diskogravska kuća Džez Impals, sa sjedištem u Njujorku.

Ove zaboravljene snimke ponovo je pronašla porodica prve Koltrejnove supruge Huanite Naime Koltrejn, koja ih je sačuvala.

Džon Koltrejn i muzičari njegovog čuvenog kvarteta - pijanisa Makoj Tajner, kontrabasista Džimi Garison i bubnjar Elvin Džouns, ušli su 6. marta 1963. godine u studio Rudija van Geldera, legendarnog američkog inženjera zvuka i producenta marke Blu Nout (Blue Note).

Ostali su cijelo popodne, posle čega je Džon Koltrejn izašao sa snimkom, master je nestao, da pusti svojoj supruzi Niami. Od tada do sada ništa se nije čulo o tom snimku.

Njih četvorica su se vratili u taj studio u Nju Džersiju 1964. da snime Koltrejnov klasični album "Lav Suprim" (A Love Supreme), koji važi za jedan od najboljih džez albuma svih vremena.

Urednik emisije džeza na francuskom radiju Aleks Dutli rekao je da se radi o snimku koji je bio pripreman kao album, da je to klasična seansa snimanja.

"To je kao kad bi našli novu prostoriju u velikoj piramidi", rekao je on.

"Both Directions at Once" je rijetki biser i objavljivanje tog albuma je isto toliko značajno u džez krugovima kao što bi bio novi album Džimija Hendriksa u svijetu roka, navodi agencija Frans pres. Album sadrži sedam numera koje svira Koltrejnov kvartet.

Na snimcima Koltrejn ispituje više pravaca, to je bio ključni period za njegovu karijeru kada je bio spreman da krene u slobodan džez.

Džon Koltrejn je umro od raka 1967. godine.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)