Riki Džervejz: Neukus ili žrtva političke korektnosti?

Scenarista, performer, komičar, provokator, klovn multimilioner, uobraženi dosadnjaković, ljubitelj životinja, borac za slobodu govora, žrtva liberala, licemjer, kukavica – sve ovo je Riki Džervejs za publiku, čovjek poznat po humoru koji je uvijek izazivao oštro podjeljene reakcije.

Ako bi sudio po sopstvenim riječima, jedan od tvoraca danas kultne serije “The Office” u kojoj je igrao i glavnu ulogu – Dejvida Brenta koji će zauvijek ostati upisan u kolektivnoj svijesti Britanaca, radi svoj posao komičara vrhunski.

“Ja se ne sviđam svakome, zato što znam da ako kažeš nešto što nije irelevantno ljudima, onda ćeš ih podijeliti. I to bi i trebalo da se dešava. Trebalo bi da ih dijeliš, jer ljudi su različiti, a to samo znači da govoriš nešto što je interesantno”, kazao je on prije par mjeseci u intervjuu za “Independent”.

Džervejs je zbog svog humora već godinama na meti kritika, ali je uporno odbijao da se izvini za brojne šale koje je dio javnosti smatrao neumjesnim, tvrdeći da publika nije shvatila koncept.

“Prvih par godina svakog mjeseca bi neko govorio da sam završio karijeru zbog neke šale. Prvi put kad se to desi, zabrineš se. Sljedećih par puta već misliš da je to smiješno. Da bih okončao svoju karijeru, trebalo bi da prekršim zakon. Ili da jednostavno odustanem od nje. S obzirom na to što se sve dešava na estradi posljednjih godina, mislim da je lako shvatiti da ispričati neumjesnu šalu nije jedna od gorih stvari koja ti se može desiti u karijeri”, priča komičar.

On neće stati i nije ga briga. Nije ga briga što će ko reći i pomisliti, toliko da je svoj novi stend ap šou “Humanity”, koji je nedavno lansirao striming servis Netflix, većim dijelom posvetio objašnjavanju koliko ne ferma kritike.

Svoj nastup Džervejs otvara podsjećanjem na skandal koji je izazvao pominjući Kejtlin Džener kad je 2016. bio voditelj dodjele Zlatnih globusa. Istu ceremoniju vodio je i godinu ranije i naravno plijenio pažnju medija svojom pojavom i šalama na račun poznatih.

Foto: Netflix

“Promijenio sam se”, započeo je Džervejs izlaganje 2016. “Doduše, nisam se promijenio kao što je Brus u Kejtlin Džener. Ona je postala uzor transrodnim ljudima širom svijeta. Šteta što nije više učinila za žene vozače”, nastavio je komičar aludirajući na saobraćajnu nesreću u kojoj je Džener bila učesnik, a koja je uzela jedan život. Zbog ove izjave Džervejs je bio žestoko kritikovan i okarakterisan kao transfobičan.

On možda tvrdi da ne haje za kritike, ali “Humanity” prate i fusnote koje objašnjavaju da šale na račun Kejtlin Džener ne omalovažavaju transrodne osobe. Tokom nastupa Džervejs često kritikuje svoju publiku, ističući koliko je bitan kontekst šala koje neki smatraju uvredljivim.

“To je profesionalna deformacija, da imaš nekoga kome se ne sviđa tema o kojoj govoriš. Ja ne idem okolo pričajući najgore stvari koje mi padnu na pamet, vičući ljudima da se je*u. Ovo su zapravo stvari koje se smatraju šalom. Ja ih napravim neprobojnim, tako da mogu samouvjereno i bez osjećaja krivice da ih ispričam, jer znam da mogu da ih odbranim. Ali ne bi trebalo da ih branim jer to postaje pomalo zamorno. Kad odgovaram ljudima na kritike, ja im ne kažem – da, to je uvredljivo i nosi se sa tim, već smatram da to nije uvredljivo, da možda publika nije shvatila kome je šala upućena”, pravdao se Džervejs u intervjuu za “NME”.

Kao i svaki komičar, i Britanac voli da se našali i na svoj račun, pričajući o negativnom uticaju koji bi to što je multimilioner imalo na njegovo dijete, za koje tokom nastupa kaže da bi mu umrlo od nebrige (“Što bih radio kad bih našao dijete kući mrtvo? Poslao bih poruku ženi”), te priznajući da mu to što je bogat ne pomaže u zaustavljanju starenja. Međutim, Džervejs se ne zaustavlja dugo na sebi. Sudeći po njegovoj priči u “Humanity”, on je proteklih sedam godina, koliko je prošlo od njegovog prethodnog stend ap specijala “Science” visio na Twitteru gdje se raspravljao sa publikom, o čijem mišljenju puno ne brine, ali zato pamti te komentare da bi se kasnije na nastupima sprdao sa njima. I to je ono što mu većina kritičara zamjera.

Džervejsovo najnovije djelo naišlo je na toplo-hladni prijem kod kritike, koja je nahvalila njegove sposobnosti performera, ali nije bila oduševljena što je Britanac iskoristio svoju moć selebritija da se obruši na one koji misle drugačije od njega, u isto vrijeme ne preispitujući svoje stavove. Neki čak smatraju da komičar voli da pravi žrtvu od sebe.

“Oduvijek sam borac za slobodu govora. Ali ne želim da me ubace u onu grupu ljudi koji misle da je politička korektnost ludilo. Politička korektnost je dobra stvar per se. Ja bih rekao za sebe da sam ljevičar, liberal, nježna, politički korektna osoba kakve se obično vrijeđaju na moje šale. Ne sviđa mi se to što se posljednjih godina više desnica borila za slobodu govora”, istakao je Džervejs.

Vic koji ni slavni komičar “nije” ispričao

Svoj novi šou Džervejs je dobrim dijelom posvetio modernom načinu komuniciranja i prije svega društvenim mrežama.

“Postoji dosta problema kod društvenih mreža. Ljudi govore stvari koje ti ne bi rekli u lice. Hrabriji su jer su anonimni. To nije pravi razgovor, to je terorizam. Ti trolovi ne žele pravi razgovor, već da ti bude loše kao što je njima. Ako dobijete ružan tvit, samo pogledajte profil te osobe i biće vam je žao”, ispričao je komičar.

Pričajući o onlajn interakciji, Džervejs je ispričao i stari vic koji je umalo koštao ovogodišnjeg predstavnika Crne Gore na Eurosongu Vanju Radovanovića diskvalifikacije. Komičar je objasnio kako je njegova žena često isprepadana reakcijama na njegove šale, zbog čega ima običaj da joj najavi da će na nekom događaju ispričati užasan vic, koji zapravo nije ni planirao da izvede.

“Jednom sam joj rekao da ću početi sa jednim kratkim, starim vicem. Pitala me kojim, pa sam ja nju pitao: ‘Što gluvo, slijepo i mutavo siroče dobija za Božič?’. Džejn je rekla da ne zna, pa sam joj odgovorio: ‘Rak’. Zapravo nisam ispričao taj vic, tako da se vrijeđate na šalu koja ni ne postoji. Nikad to ne bih rekao javno... Zato ne moram da brinem da li ću uvrijediti nekoga, to se jednostavno desi”, kaže je Džervejs, a zatim dodaje da se ljudi obično uvrijede kada pobrkaju subjekat vica sa ciljem te šale.

