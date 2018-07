Ritam nereda na Lake festu: Puni smo energije, ali i drugačiji

Jedan od najpoznatijih srpskih pank rok sastava Ritam nereda i ovog ljeta gostovaće na Lake festu gdje će sa crnogorskim fanovima proslaviti tri decenije rada. Novosađani na Krupac dolaze na talasu prošlogodišnjeg albuma “30 godina” kojim su obilježili jubilej, na taj način što su na njemu skupili i ponovo snimili pjesme koje su im obilježile karijeru.

U Nikšiću su već odavno domaći - tamošnja publika pretežno je naklonjena pank zvuku, pa je atmosfera na Lake festu uvijek ranije bila navijačka, dok ništa gore nisu prolazile ni klupske svirke u gradu pod Trebjesom. Ritam nereda je lani čak ugostio nikšićku Gomilu nesklada na svom rođendanskom koncertu.

“Mislim da smo treći put na Lake festu, a usput volimo da odradimo i klupske svirke u Nikšiću i Podgorici. Tako da što se kaže: kao da smo domaći. Imamo prijatelje i u organizaciji i među ljudima koji slušaju tu muziku, stvarno se tamo osjećamo kao kući i jedva čekamo da dođemo”, istakao je frontmen Boban Petronić u razgovoru za “Vijesti”.

“Još prvi put kad smo došli vidjeli smo da je taj festival stvarno veoma dobar, dugo ništa nije bilo u Crnoj Gori, posebno takve veličine, što se tiče organizacije, zvuka, odabira bendova... Zaista je dostignut lijep, zavidan nivo, nadam se da će se ta tradicija nastaviti i da će toga biti što više. I mimo tih velikih festivala, mi obožavamo da dođemo u Nikšić, da osjetimo prisnost sa tom publikom u kojoj imam i dosta poznanika, prijatelja, dakle veza je zabetonirana, učvršćena dobro”, nastavio je on.

Ovoga puta neće biti drugih nastupa u Crnoj Gori osim ovog na Lake festu, ali je pjevač otkrio da će se bend poslije turneje prepustiti čarima našeg primorja.

“Imamo tradiciju uvijek na kraju sezone da se pokupimo i odemo na odmor na Adu Bojanu, tamo provedemo kraj ljeta bez koncerata, znači čisto uživanje i opuštanje. Pokupimo se, napunimo kombi, odemo i uživamo”, ispričao je frontmen.

Album “30 godina” dobrim dijelom otkriva kako će izgledati set lista Nereda na Krupcu, ali Petronić kaže da će biti i iznenađenja

“To je otprilike sažet rad Ritma nereda uz neke novine i plus neke pjesme koje nismo do sada svirali. Imamo i novog člana benda od početka godine, novog bubnjara. Tako da će ljudi opet imati nešto novo i drugačije da vide od benda, kao i da čuju neke pjesme kojima nismo dovoljno posvetili pažnju u posljednje vrijeme. Ljudi će vidjeti Ritam nereda koji je pun energije, ali opet malo drugačiji. Očekujemo da će im se svidjeti i da će biti super”, najavio je muzičar.

Pričajući o prošlogodišnjem izdanju, Petronić je objasnio da nije bilo teško napraviti odabiri za ovaj svojevrsni “best of”, jer su se na njemu našle numere sa svih prethodnih izdanja koje bend inače svira na nastupima.

“Trideset godina se primaklo jednostavno, pošto ne možemo ništa opipljivije da uradimo da se to obilježi ovako ili onako, riješili smo da je najbolje da uđemo u studio i to sve uživo snimimo, bez nekih produkcija i postprodukcija, budženja, usnimavanja... Tako smo to poklonili ljudima da mogu da čuju kako sad te pjesme djeluju u lajv verziji. Drugačije je kad snimaš pravi album, pa to traje, ovdje su svi bukvalno ušli i za jedan dan snimili sve. Malo je poslije trajalo pjevanje i solo gitare, ovo sve ostalo je snimljeno iz cuga i presrećni smo kako zvuči, posebno zato što nismo radili nikakav specijalan mastering, šminkanje...”, objašnjava pjevač.

Na pitanje očekuje li da će jednom objaviti i album “50 godina” odgovara iskrenim smijehom.

“To sad već ne znam kako će biti. Rokenrol nema granice ni u čemu, pa ni u godinama. Mada da mi je neko prije 30 godina rekao da ću ovoliko da se bavim ovim, odavno bih prestao. (smijeh) Radiš onako kako stvari idu, kako nas voda nosi tako se ponašamo. Pa ćemo vidjeti, ako uspijemo da ostanemo dovoljno jaki i energični, nadam se da će i do toga doći”, zaključio je on.

Novi album do kraja godine

Mada je još u fazi obilježavanja 30. rođendana na koncertima po zemljama okruženja, Ritam nereda uveliko radi na “pravom” novom albumu. Petronić je čak najavio da bi se predstojeće izdanje moglo očekivati do kraja godine.

“Već smo uradili par demo snimaka. Nadam se da ćemo do kraja godine snimiti i izdati album, pošto neće opet tu ništa biti na velika zvona, mi imamo naš put, nismo nešto oduševljeni ovim trendom da se objavljuju singlovi. Jednostavno ćemo da pružimo ljudima album kao cjelokupni rad, 10-12 pjesama, nadam se do Nove godine, pošto smo već duboko zagazili u sve to, malo nam vremena doduše nedostaje jer sad idu koncerti”, ispričao je frontmen.

