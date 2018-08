Robert Redford završava filmsku karijeru

Američki glumac Robert Redford rekao je za časopis Entertejnment vikli (Entertainment Weekly) da se bliži kraju svoje glumačke karijere, osim u pozorištu.

"Nikad ne reci nikad, ali sam zaključio da je igranje u komedijama za mene završeno", rekao je 81-ogodišnji glumac i dodao da će mu "The Old Man and the Gun", koji u SAD treba da izađe 28. septembra, vjerovatno biti poslednji film.

U filmu on igra ulogu 70-ogodišnjeg robijaša koji nakon što pobjegne iz zatvora krene u seriju pljački.

"Riješio sam da se poslije toga povučem jer glumim od 21 godine", naveo je Redford, jedan od rijetkih još uvijek aktivnih glumaca svoje generacije.

Od kraja sedamdesetih rijetko je bio pred kamerama, gradeći karijeru reditelja.

Režirao je devet dugometražnih filmova, a za "Obične ljude" (Ordinary People) je 1981. dobio Oskara.

Nikada nije dobio Oskara za glumu, iako je imao više uloga u kultnim filmovima poput "Žaoke" (Sting), "Svi predsjednikovi ljudi" (All The Presidents Men), "Tri kondorova dana" (Three Days of Condor) i "Moja Afrika" (Out of Africa).

Počasnog Oskara za životno djelo je dobio 2002.

