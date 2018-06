Robi Vilijams pjeva na otvaranju Mundijala

Otvaranje najvećeg najvećeg fudbalskog takmičenja u četvrtak, bez ikakve sumnje, biće spektakl. jedan od učesnika koji će se postarati da to bude tako biće Robi Vilijams.

Pred 80.000 ljubitelja fudbala na stadionu "Lužnjiki" koji će u četvrtak prisustvovati ceremoniji otvaranja Svjetskog prvenstva u fudbalu nastupiće hitmejker iz Velike Britanije, piše portal Nju mjuzikal ekspres.

Prije utakmice između ruske i saudijske reprezentacije predviđen je program dostojan najvećeg svjetskog fudbalskog takmičenja, a među izvođačima će biti i sopran Aida Garifulina koja će sa Robijem otpjevati duetsku numeru.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup - tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM