Rodžersov "Everybody dance" za početak petog Sea Dance-a

Nakon tradicionalnog vatrometa koji je u ponoć obasjao nebo iznad festivalskog prostora, Najl Rodžers je sa bendom Chic zvanično otvorio peto izdanje Sea Dancea koji se ove godine održava na plaži Buljarice.

Vlasnik velikog broja hitova, kako je i najavio u intervjuu za Vijesti, započeo je koncert pjesmom "Everybody Dance", a zavrsio ga sa "Good Times", a tokom izvođenja posljednje numere na sceni su mu se pridružili i drugi izvođači festivala, među kojima su bili i Marko Louis i Lost Frequencies.

Tokom sat i po vremena publika je imala priliku da čuje veliki broj numera koje je Rodžers napisao za druge muzičare, poput "Like a Virgin", "Get Lucky" "I'm Coming Out", ali i kultne "We are Family" i "Freak Out".

Čast da prvi pozdravi pibliku sa glavne bine pripala je Marku Loisu koji je za tu priliku pripremio numere sa prošlog, ali i naslovnu numeru sa novog albuma "Euritmika", koji tek treba da objavi.

Nakon Louisa binu je preuzeo Van Gogh, srpski rok sastav koji je sa zvučnika najavljen elektronskom verzijom numere "Neko te ima noćas", a zatim su članovi izašli pred publiku uz taktove "Skačem, skači".

Do kraja večeri nizale su se numere koje su obilježile tri decenije dugu karijeru ovog sastava, a Zvonimir Đukić Đule pozdravio se sa publikom na kraju nastupa kratkim govorom i porukom da je "izgubljeno samo ono čega smo se odrekli", a zatim izveo pjesmu "Anđele moj brate".

Do kraja večeri prisutni su mogli da čuju i nastupe Lost Frequencies, Buraka Yetera, Vojka V, Kreša Bengalke i Who Seeja, koji su takođe nastupali na glavnoj bini, a najizdržljiviji u publici pozdravili su prve zrake sunca na plaži ispred No Sleep bine gdje su nastupali Shlomo Live, Antigone, Freancois X i drugi.

Večeras će na istom mjestu biti održani koncerti Hladnog Piva, MC Sajsi, i drugih, dok će za DJ pult u ponoć stati Dimitri Vegas & Like Mike, Nina Kraviz zatvoriće drugo veče na No Sleep bini.

