Rok sastav E-Play 22. avgusta u Podgorici

Beogradski alternativni rok sastav E-Play sviraće 22. avgusta u Podgorici na petom rođendanu Culture Cluba. Srpski bend nastupiće od 23 sata u Bokeškoj ulici, a ulaz je besplatan

“U Podgorici nismo nikad svirali na otvorenom i baš nam je super što su nas zvali na taj rođendan, radujem se i nadam se da će biti super vrijeme i divno iskustvo”, kazala je za “Vijesti” liderka E-Playa Maja Cvetković.

Ona sa svojim bendom u glavni grad Crne Gore dolazi u trenutku kada aktuelni album “Sloboda” izaziva samo hvale regionalne publike i kritike. Publika u Podgorici biće u prilici da čuje i zašto.

“Sviraćemo sat i po vremena. Izvešćemo dosta starih hitova, ali ćemo sigurno svirati i tri, četiri pjesme sa aktuelnog albuma, čisto da uvedemo malo ljude u tu priču. Mada dosta ljudi već to i zna i pjeva sa nama na koncertima, pogotovo ‘Da budemo samo dobro’, ‘Srešćemo se neki drugi put’ i ‘Šamarčina’ - singlove koji su našli svoj put do publike. Stvarno se nadam da ćemo uspjeti da u tih sat i po odsviramo sve što nismo svih ovih godina u Podgorici”, kazala je pjevačica i basistkinja.

Ona smatra da je “Sloboda” do sada najzreliji poduhvat grupe E-Play, a da li je najbolji ostavlja publici da procijeni, mada po dosadašnjim reakcijama se čini da će ostvariti taj status.

“Mi smo se za svaki album trudili da najbolje što možemo u tom trenutku sve to odsviramo, osmislimo... Ovdje smo prvi put radili sa producentom Vojom Aralicom i to je dosta urodilo plodom, imali smo vrlo lijepu saradnju. Tako da se neke kockice jesu poklopile za ovo izdanje i super mi je što izašlo čak i brže nego što smo mislili, ove godine u aprilu. Ljudi ga dobro prihvataju stvarno, ali ono što ja znam iz iskustva je da je ipak potrebno određeno vrijeme da sve te pjesme dođu do publike”, uvjerena je rokerka.

Najbolji dokaz za to je pjesme “Divan dan” njene grupe, koja danas ima preko dva miliona pregleda, ali do njih nije došla preko noći.

“Tom singlu trebalo je tri godine da dođe do publike i onda je postao najveći hit srpske alternativne scene u posljednjih 10-15 godina. Jeste doba Interneta, jeste da brzo dođeš do nečega, ali da bi se alternativni rokenrol hit napravio stvarno mora proći malo vremena da ga ljudi prihvate.

Ranije je bilo da pustiš jednom na najgledanijem programu i odmah je neka stvar došla do svih. Sada to malo sporije ide, bez obzira na eru Interneta. Ali nema veze, ja uopšte ne žalim, već smatram da smo pokazali kroz našu 20-ogodišnju karijeru da ako je dobra pjesma, ona stvarno nađe svoj put do publike i mi tu ništa ne možemo. Ako nije dobra pjesma, neće ništa pomoći”, objašnjava Cvetkovićeva.

E-Play ove godine slavi i 20. rođendan, a pjevačica je otkrila da je u planu da u novembru održe veliki beogradski koncert tim povodom. Prije toga očekuje ih dosta festivalskih nastupa do kraja ovog i sljedećeg mjeseca.

“Dvadeset godina nije mala stvar. Zadovoljna sam mnogim stvarima koje su se desile ovom bendu. Kad pogledam unazad, ja bih opet sve isto uradila. Mislim da je ovaj bend imao neki svoj put i da je i dalje na uzlaznoj putanji”, ocijenila je rokerka.

