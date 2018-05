Rokumentarni dani: Fokus na regionalnim muzičarima

Drugo izdanje revije muzičkog dokumentarnog filma Rokumentarni dani biće održano od 8. do 11. juna u Nikšiću, a publika će pored filmova o poznatim muzičarima sa ex YU prostora - od Milana Mladenovića do “Dubioza kolektiva” - biti u prilici da uživa i u zanimljivom pratećem programu, te da popriča sa specijalnim gostima.

Rokumentarni dani debitovali su prošle godine, a organizatori - ekipa koja inače stoji iza muzičkog portala “Mulj” i servisa “Bučan pas”, istakli su da je cilj manifestacije približiti rokenrol publici na novi način.

“Rokumentarni dani su imali neku vrstu predistorije na par multimedijalnih događaja zajedničkog naziva - “Premotavanja”. Njih su činili: koncerti, projekcije filmova, izložbe, tribine sa brojnim gostima iz zemlje i regiona... Tu smo uvidjeli da sve to može da preraste u nešto više. Rokumentarnim danima pokušavamo da damo podlogu svemu onom što se na muzičkom polju dešava kod nas. Čini nam se da, dok je muzika prilično prisutna, film životari. Naročito dokumentarni”, objasnio je za “Vijesti” član organizacije Bojan Tešić.

Zasad je poznato da će publika na predstojećem izdanju Rokumentarnih dana biti u prilici da vidi filmove o grupama “Buldožer”, “Eva Braun”, “Dubioza kolektiv”, novosadskoj alternativnoj sceni, Nikoli Vranjkoviću, Milanu Mladenoviću i drugima.

Projekat je ove godine podržala Ambasada Slovenije, pa će se iz te zemlje na programu naći dva ostvarenja, a publika će moći da popriča sa rok novinarom i scenaristom filmova o “Pankrtima” i “Buldožeru” Igorom Bašinom, kako kažu organizatori “figurom bez koje je nezamisliva moderna muzička scena te zemlje”. Osim njega, ove godine će specijalni gost biti i Zoran Marković Zonjo, režiser i član organizacije “The Books of Knjige”.

Dubioza kolektiv

Mada u nazivu imaju “rok”, organizatori ističu da nisu fokusirani striktno na filmove koji se bave muzičarima tog žanra.

“Više se radi o igri riječi koja nam se dopala. Ta riječ se u ovom našem kontekstu može tumačiti više fenomenološki. I prošle, a i ove godine se radi o pričama vezanim za različite muzičke žanrove. Primjera radi, dobili smo ponudu za veoma zanimljiv film o muzici Libije, ali smo zasada to divno ostvarenje ostavili po strani i fokusirali se na regionalne muzičke priče, pa kad to iscrpimo, idemo dalje”, otkrio je još jedan član organizacije Dragan Lučić.

On je istakao da je do filmova koje žele da prikažu teško doći, zbog malog manevarskog prostora i budžeta manifestacije, ali da im dosta pomaže to što su se kroz ranije projekte povezali sa dosta muzičkih i filmskih stvaralaca koji su voljni da organizatorima RD-a izađu u susret i nađu kontakte, preporuče ili nabave dozvole za prikazivanje.

Od prve godine kao jedan od ciljeva organizatori su postavili predstavljanje crnogorskog rok stvaralaštva, kako kroz arhivski materijal i “live session”, tako i kroz video priče koje su u saradnji sa kućom Media Solution uradili sa bendovima “Parampaščad” i “Bubnjivi”. Prošlogodišnji plod ove saradnje, kratki film o nikšićkog grupi “Manitou” prikazan je na zeničkom DokuMfestu i uvršten u program 10 godina podgoričkog Open Sounda, a organizatori su kazali da bi trebalo uskoro da posjeti i Beograd.

Ove godine će jedan dan festivala biti posvećen hipi kulturi, u vidu obilježavanja pola vijeka od 1968, godine koja je uticala na brojne društvene promjene, a prateći program činiće bazar muzike, umjetničke radionice za mlade, Open Guitar veče...

Kompletan program i satnica manifestacije biće objavljena uskoro, saopštili su organizatori. Sva dešavanja će se odigrati u prostoru KUD Zahumlje i klubu “Blues Brothers bar”, a ulaz će biti besplatan.

I ovdje se svira dobra muzika

Da video materijala, makar o aktuelnoj sceni, bude više, organizatori doprinose pomenutim filmovima u svojoj produkciji.

“Bilo nam je zanimljivo ne samo uraditi priče o nekim nama zanimljivim, a aktuelnim bendovima, kakvi su “Manitou”, “Parampaščad” i “Bubnjivi”, već pokazati još jednu dimenziju – da se ovdje pravi i svira dobra muzika. Priča sa akterima filmova je tu samo da upakuje odlične ‘live sessione’ ovih bendova. Film o grupi “Manitou” će nakon malog festivalskog života uskoro stići i na Internet i najaviti nove Rokumentarne dane, a ovaj drugi je trenutno u video montaži. Premijera će se održati 8. juna - prve noći festivala”, poručio je Tešić.

Zlata vrijedni snimci domaćih rokera

Lučić je kazao da arhivskog materijala o crnogorskom rokenrolu ima vrlo malo, ali dodaje da je to i opravdano s obzirom na to da se na ovim prostorima nije puno ni radilo na autorskoj muzici.

“Prošle godine nam je Crnogorska kinoteka pritekla u pomoć i našla zlata vrijedne snimke iz šezdesetih i sedamdesetih. Ove godine bi u saradnji sa RTCG trebalo da prikažemo još jedan dio arhivskog materijala”, najavio je on.

