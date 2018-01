Sadiković večeras u "Dnevnici": Nisam ni znao da mogu da nosim dva džaka

Neobičnih i potresnih priča bilo je tokom tri sezone Dnevnice, no oni koji budu gledali večerašnju epizodu, neće ostati imuni na još jednu u kojoj je glavni junak voditelj emisije Bez granica Sead Sadiković.

Ovo snimanje za njega je imao, kako kaže, emotivnu notu, ne samo zbog sudbine porodice za koju je radio, već zato što sa djevojkom koja je teško oboljela nekad znao da ćaska preko telefona.

“Porodicu čini majka od 80 godina oboljela od karcinoma, a ima dvoje djece o kojima brine, jer su oboljela od multipla skelroze. Kada je ćerka oboljela, bila je vezana za postelju i voljela je telefonom da zove novinare. Kako sam ja bio relativno poznat novinar radija Slobodna Evropa, imao sam reportaže koje je ona slušala, pa je stupila u kontakt sa mnom. To je bilo neke 2001. ili 2003. godine, pa smo se tako čuli nekoliko puta. Kad čovjek radi, pa ga neko gnjavi telefonom bude mu dosadno, međutim ona je bila veoma simpatična i izdvajao sam dragocjeno vrijeme da proćaskamo malo”, prisjeća se njihovih ranijih “druženja” Sadiković.

Foto: Dnevnica

“Ta crta poznanstva zaista postoji i ona je bila dirljivo ispoljena u jednom momentu. Ne znam hoće li taj momenat biti prikazan u emisiji, ali za mene je najdirljivije bilo kad mi djevojka koju je bolest savladala, pa leži i čak jedva priča, na kraju kaže 'Sejo, volim te'”, dodaje Sadiković.

Plan Dnevnice, otkriva sagovornik Vijesti, nije isprva bio da Sadiković radi za ovu porodicu, pa je u dogovoru sa producentom emisije promijenio plan.

I pored toga što se trudio da na svim zadacima da svoj maksimum, kako kaže, pokušao je da natjera sebe i napravi odbrambeni mehanizam kako tog dana ne bi samo razmišljao o mukama porodice za koju je radio.

“Postupio sam sebično, ali probao sam da se isključim iz same konverzacije u toj kući. Vrlo mi teško to pada, pa sam svjestan da ne bih mogao da se koncentrišem i odradim zadatke, a bilo je u interesu da sakupimo što više novca. Mislim da samo ga na kraju dobro odradili”, pohvalio se Sadiković.

Foto: Dnevnica

“U ovoj situaciji faktor novac je specifičan. Nije kao kod kod onih koji su siromašni, ali zdravi. Sirotinja je navikla na sirotinju i mogu da žive sa 100 eura, a ovdje je bolest u pitanju i koliko god para da smo skupili, čak i deset puta više, ne bi bilo dovoljno. Oni plaćaju skupe rehabilitacije, tretmane da im produže život, počev od fiziotarapeuta, do toga da čovjek ne može do doma zdravlja da ih odvede, moraju da se nose, a to ne može da radi brat, već im pomažu rođaci i komšije”, navodi Sadiković koji je u svojoj dugogodišnjoj karijeri imao dosta emotivnih priča, a jednu posebno pamti.

“Snimao sam reportažu o dječaku starom 12 godina o kojem brine majka iz sela kraj Bijelog Polja koji 10 godina nepokretan bez vida, struha i bez ikakve komunikacije sa okolinom, živi kao biljka. Napravio sam tu priču, sjećam se da je bilo ljeto i da sam nakon toga i sam bio bolestan dva puna mjeseca. Tada sam prvi put otišao u bolnicu, ranije nijesam ni zdravstvenu knjžicu imao”, prisjeća se Sadiković, dodajući da je poučen tim iskustvom pokušao da ovoga puta to ne primi toliko k srcu, ali je pred kraj dana ipak shvatio je da ga je priča ove porodice potresla.

“Postavili su mi pitanje na koje je lako bilo dati odgovor, a ja sam pola sata smo snimao tu svoju repliku jer nijesam mogao da se koncentrišem. E evo sad koristim priliku da kažem da želim da se empatija u Crnoj Gori poveća, da ljudi pomažući drugima u suštini pomažu sebi”, smatra Sadiković.

Poznat po specifičnom humoru, trudio se da na snimanju Dnevnice izmami osmijeh ekipi, ali da nasmije i publiku koja će to gledati.

Foto: Dnevnica

“Potrudio sam se, bio sam u elementu, padalo mi je na pamet ono što nekima nikad ne bi, pravili smo improvizacije na kojima bi mi, biću prepotentan, i Zoran Radmilović pozavidio, a koliko će sve to biti prikazano, ne znam, jer je na ekipi težak posao da napravi selekciju i iskoristi najbolje iz materijala. Tin Ujević je jednom kazao: 'Ja se svemu smejem, pa me sve i boli', tako se i ja mnogo čemu smijem, ali pokušavam da prođe sa manje bola”, iskren je Sadiković i priznaje da je upravo zahvaljujući Dnevnici saznao koliko je fizički sreman.

“Nisam ni znao da po dva džaka mogu da zgrabim i nosim u rukama, možda zato što i nemam često priliku za takav fizički rad, ali sam pokazao da sam spreman i po tom pitanju”, pohvalio se on.

Svoj radni dan Sadiković je završio tek nakon trgovine u Idea Marketu, a kako jesve proteklo gledaćete večeras od 20 časova na televiziji Vijesti.

Ima materijala za dvije emisije, valjaće za neki specijal

Učešćem novinara TV Vijesti u Dnevnici bio je zadovoljan i producent Vlado Otašević.

“Kada bi Seadu Sadikoviću ostavili čitav dan TV programa, a ne samo jednu emisiju, on bi tih 24 sata imao čime da ispuni i da ni jednog trenutka ne bude gledaocu dosadno. Zato je dan snimanja protekao veoma brzo, ali montaža emisije traje desetak dana. Materijala ima za dvije emisije. Međutim, ograničeni smo vremenski, pa ćemo se truditi da izaberemo najbolje. Ono što ne bude emitovano, ostaće kod nas u arhivi. Valjaće sigurno za neki specijal”, obećava Otašević.

