Šakira u centru skandala zbog prodaje ogrlice s nacističkim simbolom

Popularna kolumbijska pjevačica Šakira našla se u centru skandalu zbog ogrlice s nacističkim simbolima, a koju je prodavala na svojoj zvaničnoj veb stranici.

U sklopu turneje El Dorado World Tour kolumbijska pjevačica započela je s prodajom predmeta na svojoj zvaničnoj veb stranici. Pažnju medija posebno je privukla ogrlica s nazivom turneje, a na kojoj se navodno nalazi nacistički simbol.

Mediji navode da je riječ o okultnom simbolu, usko povezanom sa svastikom, poznatijem kao "Crno sunce". Njemački medij Bento naveo je da ogrlica nije samo slična već da se na njoj nalazi identičan simbol koji su koristili nacisti, piše portal klix.ba.

did Shakira use Nazi symbolism in her tour art? https://t.co/NrI8NxhLTx pic.twitter.com/VeEjXJBpjK