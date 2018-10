Šarl Aznavur sahranjen u blizini Pariza, u Jermeniji proglašen dan žalosti

Šansonjer Šarl Aznavur sahranjen je danas u porodičnoj kripti u blizini Pariza, a prethodno je u jermenskoj katedrali Svetog Jovana Krstitelja održan posljednji pomen.

Mediji i javnost nisu imali pristup verskom obredu, gdje su bili prisutni samo članovi Aznavurove porodice i bliski ljudi.

Pogrebna povorka se zatim uputila do mjesta Monfor-l'Amori gdje je Aznavur sahranjen.

On je položen pored svojih roditelja i sina Patrika koji je preminuo u 25. godini.

Jermenija je proglasila dan žalosti.

Zastava u Jerevanu, glavnom gradu Jermenije spuštena na pola koplja Foto: Reuters

Aznavur je umro u ponedjeljak u 95. godini.

Aznavur je 2009. postao ambasador Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (Unesko) u ime Jermenije - odakle je porijeklom, i Švajcarske, gdje je živio.

Oduvijek se borio za sjećanje na patnje jermenskog naroda i svojih predaka. Bio je veoma angažovan u borbi za priznavanje genocidnog karaktera masakra nad Jermenima za vrijeme Otomanskog carstva 1915.

Aznavurovo pravo ime je Šanur Vahinag Aznavurijan. Rođen je u Parizu 22. maja 1924. godine.

Glumio je u više od 60 filmova, komponovao 1.000 pjesama, uključujući 150 na engleskom, 100 na italijanskom, 70 na španskom i 50 na njemačkom jeziku. Prodato je više od 100 miliona nosača zvuka s njegovim pjesmama.

Njegove napoznatije šansone su "La Boheme", "Toi et moi", "The Sound of Your Name" s Lajzom Mineli, "She", "Que c'est triste Venise", "Qui", "Et pourtant" i "Une vie d'amour" s Mirej Matje.

