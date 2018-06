Šarliz Teron pozajmljuje glas Mortiši Adams

Glumci Oskar Ajzak i Šarliz Teron, ali i njihov mlađi kolega Fin Volfhard koji se proslavio ulogom u Netfliksovoj seriji „Stranger Things“ pozajmiće glasove junacima u animiranom filmu „Porodica Adams“.

Dok će Ajzak „tumačiti“ lik Gomeza, a Teron Mortiše Adams, Volfhard je zadužen za glas njihovog djeteta Pagzlija.

Ranije je objavljeno da će Kloe Grejs Morec pozajmiti lik ćerki Srijedi, a Bet Midler Baki.

THE ADDAMS FAMILY First Image Released, All-Star Voice Cast Announced! https://t.co/cMHBvCzCMA pic.twitter.com/Ar3l9npWIA

Na projektu su angažovani i Nik Krol kao ujka Fester, ali i Alison Dženej koja je dobila ulogu Mago Nidler, voditeljke televizijske emisije Preobražavanje.

Za animirani film su zaduženi Konrad Vernon i Greg Tjernan koji su snimili i animirano ostvarenje za odrasle „Sausage Party“, a iza cijelog projekta stoji MGM studio.

Za sada je poznato da će film nositi jednostavan naziv „The Addams Family“ i da u bioskope stiže 11. oktobra naredne godine.

Oscar Isaac, Charlize Theron (@CharlizeAfrica), and @ChloeGMoretz will lead the animated 'Addams Family' movie https://t.co/vVOEkipDTI pic.twitter.com/OMxYDHWnDu