Sea Dance: Dimitri Vegas i Like Mike doveli atmosferu do usijanja

Atmosferu tokom druge večeri Sea Dance festivala, koji se održava na plaži Buljarica, do usijanja su doveli Dimitri Vegas & Like Mike, a publiku su za taj audio-vizuelni spektakl pripremili članovi Hladnog piva.

Glavnu binu ovoga puta otvorila je Sajsi MC, koja je, uprkos tome što je njen nastup počeo vrlo rano, oko 21 sat, okupila zavidni broj fanova.

Sa njom na bini kao podrška, bili su i DJ Bko i prateći vokal Tijana Rašić, pa gotovo da nije bilo razlike između studijskog zvuka i glasa Sajsi MC uživo.

Ivana Rašić za ovu priliku odabrala je presjek dosadašnjih hitova, pa su najraniji posjetioci imali priliku da čuju “Antifa kučke”, “Došla sam da dam”, “Bot”, “Kod tvoje devojke”, “Nesanica”, “Nadrkano hodanje” i mnoge druge, nakon čega su mikrofone preuzeli članovi Bassivity ekipe.

Foto: Filip Roganović

I hrvatski pank rok sastav “Hladno pivo” mogao se pohvaliti velikim brojem fanova koji su popunili prostor ispred glavne bine neposredno prije nego što su Mile Kekin i ekipa započeli nastup.

Najvjerniji obožavaoci u prvim redovima, u glas u pjevali numere koje su obilježile trideset godina ovog benda, među kojima su bile i “Soundtrack za život”, “Ne volim te”, “Pjevajte nešto ljubavno”, a za kraj su sačuvali “Pitala si me”, “Nije sve tako sivo” i “Ezoterija”.

Oko jedan sat iza ponoći prostor namijenjen publici glavne bine bio je tijesan za sve zainteresovane za muziku braće Tivaios iz Belgije.

Njihov nastup počeo je uz prskalice, a tokom cijelog nastupa sa bine su naizmjenično ispaljivani vatrometi i konfete, uz dimne efekte.

Dimitri Vegas & Like Mike odabrali su dio seta koji je specijalno napravljen za čuveni festival Tomorowland, a za ovu priliku pripremili su i remikse kako novijih hitova, tako I kultnih numera.

Tokom nešto više od dva sata, sa zvučnika uz samu binu mogle su se čuti “Smoke Weed Everyday” Snoop Doga, Drejkov kit “Kiki Do You Love Me”, “Eat Sleep Rave Repeat” Fatboy Slima, “Wonderwall” Oasisa, “Zombie” Cranberriesa, ali i “Bella Ciao”.

Foto: Filip Roganović

Osim sjajnih efekata koji su oduzimali dah, njihov nastup obilježila je i konstanta komunikacija sa publikom, koja je poslušno, na zahtjev Like Mikea, skakala, dizala ruke, nastavljala rečenice…

Pogovorno, publika se na polovini nastupa razdvojila na lijevu i desnu stranu, da bi prolazom do bine prošetali mladići sa upaljenim bakljama, a muški dio publike na samom kraju je pristao i da skine majice, nakon čega su ih u isto vrijeme bacilli u vazduh.

Na No Sleep bini u međuvremenu su se izmijenjali Bodzie B2B Jan De R, Buba B2B Mr Lekka, Branko Vuković B2B Be Good, Eagles & Butterflies I Sofia Rodina, da bi u četiri pred publiku izašla i jedna od zvijezda večeri, Nina Kraviz, koja je do ranih jutarnjih časova bila zadužena za žurku.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)