Sea Dance: Ulaznice sa 40 odsto popusta dostupne još samo danas

Ulaznice za Sea Dance sa 40 odsto popusta dostupne još samo danas, a od sjutra kompleti trodnevnih ulaznica biće skuplji, saopštili su organizatori.

"Zbog velikog interesovanja, zalihe organičene količine ulaznica po promotivnoj cijeni od 24.99 eura, za peto jubilarno izdanje Sea Dance festivala, već su na izmaku i biće dostupne u prodaji još samo danas do kraja dana. Ovo je cijena sa 40% popusta, a od sjutra, četvrtka 23. avgusta, kompleti trodnevnih ulaznica biće skuplji. U prodaji se mogu naći i dnevne ulaznice za festival i to po cijeni od 14.99 eura pojedinačno, a po isteku zaliha, cijena istih će biti veća. Ulaznice se mogu kupiti i na Trgu u Starom gradu u Budvi, na info pultu festivala, gdje svi zainteresovani mogu dobiti informacije o festivalu, ali i dobro se zabaviti kroz nagradne igre", saopšteno je.

Organizatori su kazali da se kompleti ulaznica, dnevnih ulaznica, kampa kao i VIP karata mogu kupiti u prodajnoj mreži GIGSTIX Montenegro na 54 prodajna mjesta u 23 grada Crne Gore. Spisak objekata u kojima se mogu nabaviti ulaznice za Sea Dance dostupan je na zvaničnom sajtu.

"Tokom tri dana i tri noći, od četvrtka 30. avgusta do subote 1. septembra, u nastupima svjetskih zvijezda na plaži Buljarica u Budvi uživaće posjetioci iz više od 50 zemalja, sa svih kontinenata. Svoje nastupe na Sea Dance-u potvrdili su Nile Rodgers & Chic, Dimitri Vegas & Like Mike, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Alice Merton, Dax J, Lost Frequencies, Burak Yeter, Antigone, Francois X, Shlømo, Eagles & Butterflies, Filatov & Karas, Sofia Rodina, Marko Nastić, PTU Live, Bajaga i Instruktori, Hladno pivo, Van Gogh, Rambo Amadeus, Marko Louis, Sajsi MC , Krešo Bengalka, Vojko V, Who See, Bassivity Showcase, Lag, Vakat AKA Aleksandar Grum, Forest People, Gilerz & Be Good, Ilija Djoković, Sugar Lobby, Monosaccharide, Bodzie, Popi Divine, Mr. Lekka, Branko Vuković, Buba, Vegim & Flekitza, Ana RS, TZ Project, ČX, Sabinaa, Jan De R, Danny Cruz, Rosske, Oysha, Mirko i Meex, Lucky Dee, Cavin Viviano, Mark Funk, Vll & Vash, Drop Department, Divolly & Markward i mnogi drugi. Za sve festivalske fanove u Crnoj Gori, Sea Dance je obezbijedio organizovan autobuski prevoz iz gotovo svih crnogorskih gradova ka plaži Buljarica u vrijeme trajanja festivala, koji će se odvijati svakodnevno od 30. avgusta do 02. jula. Više informacija o programu festivala, prevozima, smještaju mogu se pronaći na zvaničnom sajtu www.seadancefestival.me", kazali su organizatori.

