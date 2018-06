Simple Minds nastupio u Podgorici, Ker: "Nadam se da nismo posljednji put u Crnoj Gori"

Koncert najveće zvijezde ovogodišnjeg City Groove festivala, kultnog benda "Simple Minds", održan je sinoć na Stadionu malih sportova u Podgorici, a frontmen Džim Ker izašao je na binu uz taktove pjesme "The Signal And The Noise".

I pored toga što stadion nije bio potpuno pun, muzičar, koji će za mjesec dana napuniti 59 godina, davao je sve od sebe kako bi podigao atmosferu, komunicirajući sa publikom između pjesama, pa se činilo kao da je ispred njega desetak hiljada fanova.

On se nekoliko puta tokom koncerta zahvaljivao publici što je došla da čuje "Simple Minds", a poslije izvođenja pjesme "Love Song", otkrio je i da je jedan od ciljeva koji su sebi postavili kada su osnovali sastav prije 40 godina bio da nastupaju u svakoj zemlji na svijetu.

"Naravno to uključuje i Crnu Goru. Ovo nam je prvi put da smo ovdje i velika nam je čast. Nadam se da nam nije i posljednji", poručio je Ker, a zatim najavio pjesmu "Mandela Day" napisanu u čast 70. rođendana Nelsona Mandele.

Uslijedile su numere "She's a River" i "Hypnotised", a standardno stidljiva podgorička publika zapjevala je tek uz najveći hit ovog sastava – "Don't You (Forget About Me)", dok je najbučnija bila u želji da škotski bend pozove na bis.

U tome su i uspjeli, pa su se ubrzo začule i numere "All The Things She Said" i popularna "Alive and Kicking", da bi se koncert završio nešto iza ponoći numerom "Sanctify Yourself".

Predgrupa sastavu "Simple Minds" bio je "Autogeni trening", a prethodnih večeri na Stadionu malih sportova nastupili su Dario Nunez, The Cube Guys, Mr. Lekka, Stereo MC's, Josipa Lisac, Vatra i KIC Pop Hor.

