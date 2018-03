Simple Minds zatvara City Groove festival

Škotski rok veterani, bend Simple Minds biće glavne zvijezde ovogodišnjeg City Groove festivala. Ovaj rok spektakl, koji će se dugo prepričavati, poput nastupa benda Rolling Stones, održaće se na Stadionu malih sportova 3. juna.

Nastup najuspješnije škotske rok grupe svih vremena održaće se u okviru svjetske turneje na kojoj promovišu osamnaesti studijski album „Walk Between Worlds“ koji je objavljen početkom ove godine.

Projekat je najavljen singlom „Magic“.

„Snovi se ostvaruju, samo ako vjerujete....i vrijedno radite. Simple Minds je sastav koji stoji među najvećima dugi niz godina i srećan sam što ćemo ih ugostiti 3.juna” kazao je Dragan Bulajić, direktor City Groove festivala.

Bend je nastao krajem 70-tih godina u Glazgovu, a od okupljanja njihova muzika je evoluirala od post-punka, new wavea, do art rocka pod uticajem Roxy Musica, pop zvuka, kao i U2-a. Do 80-te godine objavili su tri albuma zahvaljujući kojima su dobili status eksperimentalnog benda "novog talasa".

Albumima "Sons And Fascination" i "Sister Feelings Call" koji su objavljeni 1981. godine, dodatno su učvrstili reputaciju, i okrenuli ih komercijalnijem zvuku. Prvi uspjeh ostvarili su 1982. albumom "New Gold Dream (‪81-82-83-84‬)", koji je donio hitove među kojima su "Promised You A Miracle", "Glittering Prize" i "Someone Somewhere In Summertime", a zahvaljujući upravo ovom projektu uspjeli su da osvoje publiku i u Americi.

Usledio je podjednako dobar "Sparkle In The Rain" (1984) koji je predstavio bend kroz mnogo čvršći zvuk.

Proboj sastava Simple Minds usledio je sa numerom "Don't You (Forget About Me), koju je za film "Breakfast Club" Johna Hughesa napisao producent Keith Forsey. Ovu pjesmu, prije nego što je postala lična karta benda odbili su Billy Idol i Bryan Ferry. Numera Don't You (Forget About Me) vrlo brzo je zauzela prvo mjesto top liste najprodavanijih singlova u SAD-u i postala klasik decenije.

Zahvaljujući albumu "Once Upon A Time" (1985) i novim velikim hitovima "Alive And Kicking" i "Sanctify Yourself", Simple Minds su postali svjetska koncertna atrakcija u rangu U2.

Iako su vrhunac doživjeli 80-ih godina, uspješno djeluju na muzičkoj sceni, u šta će se uvijeriti i publiku u Podgorici.

I ove godine City Groove kroz dobar program, kao prvi zeleni festival, nastavlja da podiže svijest o očuvanju životne sredine. Četvrto izdanje City Groove festivala biće održano od 1. do ‪3. juna‬ na Stadionu malih sportova.

Karte će se naći u prodaji nakon što sva imena budu objavljena.

