"Sin" i aktivna publika obilježili treći dan FIAT-a

Crnogorska predstava “Sin” u produkciji Kraljevskog pozorišta Zetski Dom obilježila je treći dan Festivala internacionalnog alternativnog teatra - FIAT 2018. Predstavi je posebno doprinijela interaktivnost sa publikom koja je pratila glumce i sudjelovala u tako sudjelovala u komadu.

Tekst za predstavu pisala je Mirjana Medojević, a režiju radio Mirko Radonjić.

“Priča govori o sinu Senadu koji je odlučan u svojoj namjeri da započne osvetu protiv svog biološkog oca - čovjeka koji je silovao njegovu majku za vrijeme rata u Bosni. Isplanirana osveta pretvara se u ljudski kontakt koji mijenja sve, zajedno sa Senadovom željom da ubije oca koja prelazi u želju za očevim zagrljajem. Predstava se suočava sa pitanjima odgovornosti, krivice i oproštaja koristeći malu priču o čovjeku i njegovoj djeci koja podstiče univerzalna pitanja o mrtvima koje nismo sahranili pa nas progone”, istakli su organizatori.

Istog dana realizovano je i FIAT putovanje, u sklopu kojeg je makedonska predstava “Ćao, prijatno!” izvedena u Kotoru, na Pjaci od kina, u saradnji sa KC “Nikola Đurković”.

Na večerašnjem repertoaru je izvedba albanske predstave “Majka i dijete”, na Velikoj sceni Kulturno-informativnog centra “Budo Tomović”, u 20 časova.

Po tekstu Jon Fosse i u režiji Dina Mustafića iz Tirane donosi priču o ponovnom susretu majke i sina poslije mnogo godina odsustva. Ema Andrea i Matia Llupa u ulozi majke i sina do samog kraja tragaju za izgubljenom komunikacijom, najavljuju organizatori.

Za ljubitelje FIAT književnosti u okviru pratećeg programa večeras će biti održano se književno veče sa Božom Koprivicom pod nazivom “San, ulica, lopta”, u 22 časa u dvorištu Kuslevove kuće gdje će Koprivica govoriti o dvije svoje knjige “I dečak može obećati” i “San Ulice”. Uz autora učestvuju:Balša Brković, Brano Milačić, Đorđije Kustudić i Ana Vujošević.

Takođe, tokom svih dana festivala, u dvorištu Kusleove kuće je izložena svjetlosna skulptura “Love is in the air” Katarine Tomašević Kraford, dok je unutrašnjost ispunjena radovima “Organika” Aleksandra Vukotića.

Prostor je obogaćen i inovativnim i nesvakidišnjim radovima iz kreativne industrije: dekorativne kućne rasvjete, radovi od stakla i metala, digitalne reprodukcije slika i grafika, modni dizajn studio i druge.

Sva djela u okviru kreativnih industrija kao i likovnog programa biće izložena u toku cijelog festivala i prodajnog su karaktera.

