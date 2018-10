Šinejd O'Konor prešla u islam

Irska pjevačica Šinejd O'Konor objavila je da je prešla u Islam.

Umjetnica, najpoznatija po njenoj hit pjesmi iz 90-ih "Nothing Compares 2 U", izjavila je da je promijenila svoje ime u Šuhada, prenosi BBC.

U poruci na Tviteru, zahvalila se "prijateljima muslimanima" na njihovoj podršci.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’