Širom otvori oči, ne uljepšavaj ništa, drži se istine

Direktor Gete (Goethe) instituta u Beogradu Frank Bauman gostovao je u Podgorici povodom otvaranja izložbe fotografija “Vremeski skok”. U razgovoru za “Vijesti” izrazio je zadovoljstvo izložbom, ali i nadu da Crna Gora dobije svoje predstavništvo Gete instituta. Goethe institut je kulturna ustanova Savezne Republike Njemačke koja svoju djelatnost obavlja širom svijeta već dugo vremena. Cilj im je napredak kulturne saradnje, upoznavanje njemačke kulture, kao i učenje jezika.

Bauman, osim o Gete institutu, govori i o tome kako vidi obrazovni sistem u Crnoj Gori, ali i kulturu, pa malo i politiku. Najavio je izložbu nakon radova njemačke likovne umjetnice Rozemari Trokel, koja će biti otvorena u Muzeju savremene umjetnosti na Cetinju, u maju, kao i koncert džez sastava Furiopolis, u septembru ove godine.

Koji su ciljevi Gete instituta u Crnoj Gori?

Crna Gora je nezavisna evropska zemlja i u dobrim je odnosima s Njemačkom. U Crnu Goru dolaze brojni turisti, željni da otkriju tajne njenih surih planina, po kojima je i dobila ime, da upoznaju ljepotu njene zelene obale ili da tokom ljeta uživaju u njenom plavom moru. Njemci su poznati kao narod koji voli da putuje i da upoznaje kulturu, kuhinju i umjetnost drugih naroda. S druge strane, mladi ljudi u Crnoj Gori pokazuju interesovanje za Njemačku, za njen jezik i kulturu, ali i za školovanje i usavršavanje u Nemačkoj.

Između stanovnika Njemačke i Crne Gore već postoje brojni lični kontakti. Ljudi su stekli zajednička iskustva, imaju zajedničke želje i perspektive, i upravo na tim temeljima Gete institut gradi svoje aktivnosti i svoju ponudu u vašoj zemlji.

Koja je prvobitna misija Instituta i da li je ona na putu ostvarenja?

Još od osnivanja 1952. godine, Institut ima zadatak da promoviše njemački jezik u čitavom svijetu i da ostvaruje raznovrsne kulturne projekte u saradnji sa partnerima u zemljama-domaćinima.

U Jugoslaviji i u državama koje su kasnije nastale na njenoj teritoriji prisutni smo već skoro 50 godina. Trudimo se da i tu ispunimo osnovni zadatak koji je SR Njemačka dodijelila našem Institutu, a to je da podržavamo jezik i kulturu i da ih ciljano koristimo kao sredstvo za bolje razumijevanje među ljudima, narodima i državama.

Kakve su aktivnosti Instituta u Crnoj Gori?

Rad Gete instituta u Crnoj Gori ima tri stuba. To su kulturne manifestacije, saradnja s bibliotekama i nastava njemačkog jezika. Konkretne aktivnosti donekle se razlikuju od godine do godine, sve zavisi od aktuelnog tržišta, od raspoloživih sredstava, a prije svega od interesovanja i od dobrih ideja naših crnogorskih partnera.

Podrška školama u kojima se njemački uči kao strani jezik uvijek nam je izuzetno važna. Ona može imati različite vidove, a neki od njih su donacije knjiga, filmova, igara i drugih materijala za nastavu njemačkog jezika. Učenje njemačkog djeci treba da čini zadovoljstvo, jer onda mnogo lakše uče.

Pored toga, redovno nudimo programe za usavršavanje nastavnika njemačkog jezika, iz oblasti metodike i didaktike, takozvane lingvopragmatike (poznavanje društva i kulture) i drugih disciplina koje su važne za nastavu i učenje. Na tom području veoma nam je važna saradnja sa Udruženjem nastavnika njemačkog jezika Crne Gore.

Da li građani prepoznaju vaše aktivnosti i da li pokazuju interesovanje za njih? Koje su od njih najpopularnije?

Vjerujem da je tako. Gete institut ne organizuje kulturne događaje na komercijalnoj osnovi, pa uspjeh ne mjerimo samo brojem gledalaca. Mnogi od naših programa eksplicitno su namijenjeni stručnjacima za određene specifične oblasti, pa je u takvim slučajevima krug zainteresovanih, već po samoj prirodi stvari, nešto uži.

Naše izložbe, koncerti, filmske projekcije i književne večeri u Crnoj Gori uvijek imaju brojnu publiku. To nas veoma raduje, jer nam je cilj da dopremo i do šire javnosti, a ne samo do eksperata.

Jedan od načina da privučemo širu publiku je i Njemački dan, koji Ambasada SR Njemačke organizuje svake godine. Naredna manifestacija tog tipa očekuje nas 25. septembra ove godine i Gete institut, naravno, učestvuje u pripremama za taj veliki događaj u centru Podgorice. Za ovu godinu smo, recimo, predvidjeli koncert njemačkog džez sastava Furiopolis.

Kako je došlo do organizovanja izložbe „Vremenski skok” i da li biste rekli nešto o njoj?

Izložbu „Vremenski skok” organizujemo na inicijativu Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici. U okviru politikoloških studija prikupljena je zanimljiva foto-dokumentacija o njemačkoj i evropskoj istoriji. Radi se o materijalu koji pruža informacije o našoj zemlji i o njenoj prošlosti, ali istovremeno posjeduje i izvijesnu umjetničku vrijednost.

Čini mi se da izložba „Vremenski skok” odlično odražava taj koncept, da ispunjava oba kriterijuma. Barbara Klem ubraja se među najpoznatije njemačke fotografe. Njeni radovi svjedoče o prelomnim trenucima njemačke istorije tokom nekoliko posljednjih decenija. Politiku ne oblikuju samo odluke političara, već često i široke mase, na ulici, na demonstracijama, ali i na manje vidljivim mjestima.

Uzor Barbare Klem bio je Erih Zalomon, jedan od najslavnijih fotografa iz doba Vajmarske republike, odnosno iz dvadesetih i tridesetih godina 20. vijeka. Zalomon bi po godinama Barbari Klem mogao biti djed. Njih dvoje pripadaju, dakle, potpuno različitim generacijama, ali ih povezuje sposobnost da se nađu na pravom mjestu u pravo vrijeme i da okidač fotoaparata pritisnu baš onda kad treba. Izložba „Vremenski skok” svjedoči o tome.

Da li prema Vašem mišljenju ova izložba fotografija nosi određenu poruku, imajući u vidu činjenicu da su se i Zalomon i Klemova prije svega proslavili na polju novinske fotografije?

Ukoliko bismo morali da ekspliciramo poruku ove izložbe, ona bi glasila: prati događaje, širom otvori oči, ne uljepšavaj ništa, drži se istine.

Prepoznajete li umjetnike u Crnoj Gori koji su interesantni za vaše buduće projekte, i koji su to?

Mi već sarađujemo sa brojnim pojedincima i institucijama koji su raspoložene da rade s nama. Bez njihove podrške, naše bi kulturne aktivnosti bile poput jednosmjerne ulice, što nije naš cilj.

Naš je zadatak da publici omogućimo da upozna njemačku umjetnost i kulturu, a to koliko ćemo ga uspješno ispuniti u velikoj mjeri zavisi od pristupa koji primijenimo. Sadržaje možemo prikazati na pravi način samo uz pomoć partnera iz zemlje domaćina.

Među naše partnere ubrajaju se, primjera radi, Centar za savremenu umjetnost i njegov direktor Nenad Šoškić, koji su nam pružili veliku podršku pri organizaciji izložbe „Vremenski skok”. Ali tu su i drugi parnteri, kao što su Muzej savremene umjetnosti u Cetinju, važni festivali poput FIAT-a, FLUID-a i FAST FORWARD Human Rights Film Festivala – da pomenem samo neke od njih.

Kakvo je trenutno stanje na polju kulture u Crnoj Gori?

Nije na meni da sudim o tome. Siguran sam, međutim, da ima mnogo zanimljivih pitanja na koja bi valjalo pronaći odgovor. Recimo, kada bi se otvorio crnogorski kulturni centar – primjera radi u Berlinu – koje bi ličnosti i teme iz vaše zemlje on predstavljao njemačkoj javnosti? I ko bi donosio odluke o tome? Koliko je ovoj zemlji i njenim vlastima važno da podrže kulturne institutcije i organizacije? To se pitanje odnosi i na takozvanu zvaničnu kulturu u bibliotekama, pozorištima i koncertnim dvoranama, ali i na nezavisnu kreativnu scenu, koja može znatno doprinijeti formiranju identiteta mlade generacije, bez obzira na to što nije uvijek u skladu sa očekivanjima i uzorima etabliranih stvaralaca i struktura. Upravo je u tome njena draž, jer takva raznovrsnost najbolje svjedoči o cjelokupnom spektru kulturnog života jedne moderne države.

Koji su Vaši ciljevi, planovi i želje u Crnoj Gori u skoroj budućnosti?

Trenutno se radujemo izložbi „Vremenski skok”. Nakon nje slijedi još jedna izložba, veoma interesantna. Riječ je o radovima njemačke likovne umjetnice Rozemari Trokel, koje ćemo izložiti u maju u Muzeju savremene umjetnosti u Cetinju. Već sam pomenuo i koncert džez sastava Furiopolis, u septembru ove godine.

Pored toga, krajem maja u Gradskoj biblioteci u Kotoru, s kojom već duže vrijeme izuzetno uspješno sarađujemo, organizujemo književno veče – takozvani Književni kafe Gete instituta – na temu savremene njemačke dramske književnosti i pozorišta.

Imamo čitav niz ideja i planova, prije svega u oblasti obrazovanja, ali mene bi lično veoma radovalo kada bi smo jednog dana uspjeli da otvorimo predstavništvo u Crnoj Gori. Mislim da bi to znatno unaprijedilo mogućnosti za uspješnu saradnju.

Evropska unija radi na jačanju ruralnih mjesta, a Crna Gora zatvara škole u nekim selima

Nedavno je crnogorski sistem obrazovanja ocijenjen kao veoma loš. Šta mislite o stanju obrazovanja kod nas i šta biste nam preporučili?

Ukoliko mislite na rezultate poznatog istraživanja PISA iz 2015. godine, onda se mora priznati da Crna Gora zaista nije prošla osobito dobro – učinak je uglavnom bio ispod prosjeka zemalja OEBS-a. Da podsjetimo, istraživanje PISA utvrđuje prosječne rezultate petnaestogodišnjih učenika u zemljama učesnicama, bez obzira na to koji su razred i koji tip škole pohađaju.

Moram priznati da ja nisam stručnjak za obrazovanje, a specifične izazove s kojima se Crna Gora na tom polju suočava poznajem samo djelimično. Mislim, međutim, da je školski sistem osobito uspješan onda kada se gradi na temeljima koji su pretežno nezavisni od političkih ciljeva. Škola je obrazovna ustanova, i u intelektualnom i u etičkom smislu, i ne bi trebalo da bude pod političkim uticajem.

Smatram da je najvažniji zadatak obrazovne politike da obezbijedi okvir za dalji sistematski i strateški razvoj obrazovnog sistema. Za to su neophodne neutralne analize i javne debate, koje će se potom transparentnim putem pretočiti u zakone. To je moje mišljenje.

Neko mi je rekao da se sada u Crnoj Gori u osnovnim školama smanjuje broj časova maternjeg jezika, stranih jezika i matematike, da bi se učenici „rasteretili”. Kakve će to posledice kasnije imati na njihove prosječne rezultate i na srednje obrazovanje, veliko je pitanje.

Podrazumijeva se da sprovođenje reformi i usavršavanje nastavnika zavise i od raspoloživih budžetskih sredstava. Ali ipak nije sve u novcu. Recimo, dok je Evropska unija pozivala na decentralizaciju obrazovnog sistema, baš zato da bi tako pružila podršku ruralnim oblastima, zaustavila iseljavanje iz seoskih sredina i ohrabrila ljude da ostanu u njima, Ministarstvo prosvete Crne Gore objavilo je da će zatvoriti škole u nekim selima. Kao neko ko je u vašoj zemlji samo gost, ja takve činjenice mogu samo primiti k znanju, jer nije na gostima da dijele savjete.

Na kraju, napomenuo bih i to da je u oblasti obrazovanja važno još nešto, a tu bi i Crna Gora i Njemačka mogle štošta naučiti od drugih zemalja. Mislim na podršku angažovanju u okviru civilnog društva i stvaranju obrazovne klime u kojoj se društveno zalaganje visoko cijeni i koja podstiče na zajedničko rješavanje problema. Dio tog tematskog kompleksa je i zaštita čovjekove okoline. Prema istraživanju PISA, naše zemlje ne prednjače na tom polju, pa bismo, i jedni i drugi, zaista imali šta da naučimo od zemalja poput Japana, Koreje i Singapura.

