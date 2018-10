Sjećanja nas uče da budemo bolji

Izlozba slika “Sjećanje” akademskog slikara iz Podgorice Mirka Dragovića otvorena je u Galeriji Centra za kulturu Ulcinj.

Postavku od 34 ulja i akrilika na platnu i lesonitu otvorila je potpredsjednica Opstine Ulcinj Hatidže Đoni, a Dragovića je ispred svh umjetnika Ulcinja pozdravila akademska slikarka Vahida Hasanaga Nimanbegu koja je iskazala zadovoljstvo što Dragović izlaže u ovom gradu, “i svi smo sada bogatiji uz Mirkove radove”.

U razgovoru za”Vijesti”, Dragović je kazao da je ova postavka nastavak stare priče,apstraktni radovi nastali u posljednje tri godine, dodajući da se nada da će oni biti uvod u neke druge slike “i neka nova moja dešavanja, što se tiče eksperimentisanja”.

“Drago mi je da ulcinjska publika može vidjeti ono što radim, potrudiću se da moja djela izađu i van granica Crne Gore, imam ponudu iz Bosne da tamo izlažem, i ako bude mogućnosti, odgovoriću tom pozivu. Pokušavam da radim u kontinuitetu, nadam se da ću biti još bolji, počeo sam da radim i veće formate i nadam se da ću u 2019. izaći sa drugačijim slikama, sigurno će likovnoj publici biti nešto interesantno, na neki način će me poznati po stilu, ali, po formama i po koloritu biće to nešto različito od ovih radova”, naveo je Dragović.

Likovni pedagog Resursnog centra za djecu sa intelektualnim smetnjama i autizmom “1. jun” u Podgorici, Dragović (37) je završio Srednju likovnu školu “Petar Lubarda” na Cetinju, a na likovnoj Akademiji u Trebinju diplomirao slikarstvo 2004. u klasi profesora Marka Musovića. Član je ULUCG; a prije Ulcinja, samostalno je izlagao u Trebinju, švajcarskom Nojhatelu, Tivtu, Kotoru i Baru. O slikama iz ovog ciklusa kaže da su nastale u “malo težem, ali istovremeno i dragom” životnom periodu, te da je baš preko ovih slika neke od tih stvari bolje podnio, “pa čak i prebrodio”.

“Smatram da stvari koje su teške u životu treba zadržati kao iskusvo i ono što čovjeka čini čovjekom, otud naziv ciklusa, razmišljanja o nekim prošlim stvarima, o lijepim trenucima, čine nas zrelijim i umjetnički i ljudski, i mogu samo doprinijeti da budemo bolji u životnim sferama. Moje slike počinju spontano, negdje po sredini rada počinjem da ih kontrolišem i da formulišem neke stvari, i tada u procesu razvoja slike nastaju ideje na šta me one asociraju i onda na pozadini slike flomasterom ispišem ime slike,kojeg se uglavnom držim do kraja. Kao što moja slika nastane spontano, tako izađe i njen naziv nošen nekim mojim potpuno iskrenim osjećajem, da je tako nazovem”, veli Dragović.

On je dodao da se radom dolazi do toga da se valer mijenja iz godine u godinu, da se nekad “pojednostave stvari i paleta malo pročisti”.

“U malom vremenskom periodu uradim nekoliko slika, iako su one apstrakcije, potpuno su različlite, i u tome je izazov, bježim od toga da liče jedna na drugu. Tu mi je veoma interesantno da eksperimentišem, stalo mi je u glavi da sam sebe ne kopiram, da se ne ponavljam. Moje slike po načinu slikanja i po stilu moraju da vuku mojpečat, ali, moraju i da se razlikuju”, zaključio je Dragović za “Vijesti”.

