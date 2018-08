Slavko Kalezić u Tivtu promoviše knjigu

Nakon što je u aprilu ove godine predstavio svoju biografsku knjigu “Moja istina” u Podgorici, glumac i pjevač, Slavko Kalezić, održaće promociju i u Tivtu, u utorak 21. avgusta sa početkom u 21 sat, u Atrijumu Buća.

“U pitanju je mala ljetnja scena u okviru Centra za kulturu Tivat. Suština promocije je vrlo specifična u smislu da sam napravio poseban koncept. Voditelj promocije, odnosno domaćin će biti Dušica Vugdelić i promocije će biti u vidu intimne predstave”, najavljuje u razgovoru za Vijesti bivši predstavnik Crne Gore na Eurosongu, koji je dio svojih iskustava sa te manifestacije i pretočio u knjigu.

On ističe da posjetioci u Tivtu ne treba da očekuju klasičnu promociju kakva je održana u Podgorici, samim tim što je domaćin njegova bliska prijateljica.

“Ovdje će biti vrlo duboki razgovor o knjizi i svemu onome što sam ja napisao, ali iz Dušicinog, ugla novinarke i voditeljke. Mi imamo vrlo blizak odnos, pa ona ima dubiozan prilaz svemu što ja radim i vrlo studiozno prilazi cijelom konceptu promocije”, objašnjava on, a zatim otkriva da publika može očekivati i muzički dio.

“Specifično je i to što ću izvesti nekoliko numera koje su usko povezane sa tematikom knjige, dakle četiri, pet numera, za mene vrlo značajnih. To će biti neka vrsta iznenađenja, jer ih do sada nisam izvodio na taj način, kada su u pitanju moji dosadašnji projekti”, nagovještava Kalezić i ističe da će u Tivtu uslijediti veoma intimno veče, samim tim što je uvijek otvoren i raspoložen za druženje sa fanovima.

“Biće ljudi iz Nove knjige, koji će prodavati knjigu na štandu. Vrlo sam srećan što je nakon promocije u Podgorici druga upravo u Tivtu. To je veoma važno za mene, jer za Tivat vezan moj prvi pozorišni projekat iz 2006. godine, predstava ‘Kanjoš’, ali posljednji projekat koji sam tu igrao je bio ‘Don Kihot’”, prisjetio se on, ponovo naglašavajući da će cijeli događaj imati intimnu notu.

“...Jer govorim u knjizi i imam poseban odjeljak o pozorišnoj djelatnosti i ono što za mene znači pozorište i zašto se ja bavim umjetnošću. Za mene je to antička scena”, istakao je glumac i pjevač.

“Nikada nemam posebna očekivanja, ali očekujem da će biti fanova i svim srce ih pozivam da dođu, jer će to biti veče posvećeno ljubavi”, poručuje on, a zatim otkriva dalje planove vezane za promociju “Moje istine”.

“Od septembra za mene kreću posebne aktivnosti. Ovo je do sada bilo lijepo zagrijavanje. Ne mogu da otkrijem gdje će sve biti promocije, jer čekam zvaničnu potvrdu od Nove knjige, ali krenuće prodaja u Srbiji i to na meni posebnim mjestima, zatim slijedi Sajam knjiga u oktobru. Naravno, meni je cilj da posjetimo sve crnogorske opštine i napravimo nešto slično ovome u Tivtu, jer u svakom gradu imam bar pet ljudi koji će doći da se rukuju samnom i da pričaju sa mnom o onome što je život, umjetnost i misija posebnih i drugačijih ljudi”, odgovara Kalezić.

Kako kaže, reakcijama čitalaca je veoma zadovoljan, ali i prodajom knjige do sada.

“Iznenađen sam. Izdavač je zadovoljan, jer se vrlo dobro prodaje. Znao sam da će ljude interesovati knjiga, ali nisam očekivao da će se tako dobro prodavati. Vrlo sam srećan”, priznaje on.

“Punim ove Isusovske 33 godine”

Na pitanje kakvi su dalji planovi po pitanju njegove glumačke i muzičke karijere, Kalezić odgovara da predosjeća jednako uspješnu godinu kao što je i ona iza njega.

“Punim ove Isusovske 33 godine 4. oktobra i za mene su vrlo simbolične. Osjećam da će kraj 2018. i naredna godina biti za mene baš posebne. Biće puno putovanja, biće pozorišnih projekata... ‘Moja istina’ će biti postavljena na pozorišni način, sprema se nova muzika, a sljedeće godine će biti i jedan veliki filmski projekat”, nagovijestio je on.

