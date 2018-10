Slavko Štimac za “Vijesti”: Najsrećnija kombinacija je i film i pozorište

Jedan od najpoznatijih glumaca srpske jugoslovenske filmske scene, Slavko Štimac svoju filmsku karijeru, priču ili život, započeo je još kao dvanaestogodišnjak. Njegova prva uloga bila je uloga pastira u filmu Obrada Gluščevića ”Vuk samotnjak”, a i danas su svima prepoznatljiva njegova ostvarenja iz mlađih dana u kultnim filmovima “Sećaš li se Doli Bel”, “Život je čudo”, “Ko to tamo peva”, “Varljivo leto ‘68.”, “Podzemlje”, “Salaš u Malom Ritu” i mnogim drugim.

Štimac, u razgovoru za “Vijesti” ističe da je zadovoljan što je većina tih djela i danas aktuelna, te kaže i da je sve to uticalo na njegovu ličnost.

“Da, na ličnost je sigurno uticalo, jer život ili bolje rečeno odrastanje, nije bilo regularno. To je imalo dobrih i loših strana. Profesionalno takođe. Imao sam priliku da učim od iskusnih ljudi što je privilegija”, kazao je on.

Poznato je da glumci nekada budu zapaženi kroz određena ostvarenja, najčešće prva, od kojih ih publika kasnije teško odvaja, a Štimac kaže da je to redovna pojava, te i da njega često prepoznaju po ulogama iz momačkih dana. On ističe da je, zbog toga, potrebno da se glumac suoči sa različitim ulogama.

“Ne bih mogao sa sigurnošću reći da li je dobro da glumac uzima uglavnom likove koji dosta podsjećaju na njegovu pojavu, ličnost, ali svakako mislim da ne može igrati baš sve vrste karaktera. Zato je jako važno napraviti dobru podjelu”, priča on.

Pojedini mediji su nedavno prenijeli i njegovu izjavu kako ni po koju cijenu ne bi igrao negativca, no on nije bio izričit i objašnjava:

“Iskreno, nisam to izričito izjavio. Ako sam nešto pokušao da kažem onda se to odnosilo na ideju da bi (po mom mišljenju) trebalo praviti složene karaktere, u smislu da pisac voli sve svoje likove, pa i “negativce”. Ništa nije potpuno crno i bijelo” kaže popularni glumac koji igra i u seriji “Ubice moga oca” čija je treća sezona u toku.

Štimac se našao u ulozi forenzičara. “Vijestima” je kazao da se serija razlikuje kako tematikom, tako i drugim segmentima, od ranijih koje su rađene u Srbiji.

“Serija se očigledno razlikuje od ovih što su do sada rađene. Bar što se tiče Srbije. Malo me podsjeća na skandinavske serije koje su se pojavile zadnjih godina. Interesovanje je zaista veliko”, rekao je on i istakao da mu nije bilo teško uhodavanje sa likom forenzičara.

“Leži mi lik. Sasvim sam komotan. Fina je atmosfera i radi se relativno brzo”, kazao je on i rekao da je serija inspirisana današnjim dešavanjima.

Kako se iščekuje treća sezona, neizbježno je bilo pitati i šta to gledaoci mogu očekivati, Štimac pak nije želio otkriti.

“Zanimljivije je gledati ako ne znate šta će se dešavati. Čini mi se da je još dinamičnija od prethodnih”, ipak je najavio.

Uprkos tome što snima televizijsku seriju, Štimac kaže da “osim ponekog filma i sporta, naravno”, televiziju i ne gleda.

Pored serije “Ubice moga oca”, Slavko Štimac je snimio i dva kratka filma i to oba sarađujući sa mladim crnogorskim rediteljem Branislavom Milatovićem. U glumi kaže, za njega, nema razlike, ali u rediteljskom postupku - i te kako. Štimac nije krio ni zadovoljstvo saradnjom sa Milatovićem koji je do snimanja sve temeljno pripremio, ali hvali i našeg pisca Ognjena Spahića po čijim kratkim pričama je nastao scenario.

“Forma je svakako drugačija, ali to je više zadatak za reditelja. Njegov postupak. Glumac ima isti pristup. Jedino što snimanje traje znatno kraće. Ja sam u zadnjih nekoliko godina imao priliku da radim takva dva filma. Jedan je “Sve to” a drugi “Glava puna radosti”. Oba sa odličnim mladim rediteljem iz Podgorice, Branislavom Milatovićem, koji je takođe napisao scenarija po pričama Ognjena Spahića, sjajnog pisca mlađe generacije iz Podgorice. Bilo mi je uživanje. Bane je je potpuno posvećen, radoznao i istrajan mladi reditelj. Ima jedan kuriozitet vezan za ovaj drugi film, “Glava puna radosti”. Snimljen je u jednom kadru koji traje više od 17 minuta, što je svojevrsni rekord na ovim prostorima”, istakao je on, što, moguće, malo ljubitelja kinematografije i zna.

Poznato je da Štimac nije ‘učeni glumac’, ali uprkos tome je jedan od najvažnijih jugoslovenskih glumaca. Uprkos tome što sam nema diplomu neke od akademija, on preporučuje mladima koji žele da se angažuju i bave glumom, da se posvete dramskim akademijama.

“Moj slučaj je izuzetak. Mislim da, ako neko želi da se bavi ovim poslom, treba da upiše akademiju. Isto tako i pozorište je dragocjeno za glumca. Najsrećnija kombinacija je i film i pozorište”, misli on.



O Jugoslaviji više ne razmišljam

Većina umjetnika, ali i drugih ljudi, reći će da je u nekadašnjoj Jugoslaviji bilo bolje, skladnije, ljepše, iskrenije. Slavko Štimac kaže da je nekada o tome mnogo razmišljao, a sada više ne.

“Puno puta sam o tome razmišljao. Sada više ne. Sa distance uglavnom sve izgleda bolje, ali definitivno je bilo mirnije i sigurnije bez ove užasne političke retorike”, priznaje on.

O tome da li je društvo nešto izgubilo i koliko i šta se to promijenilo od kada je Jugoslavija nestala, on kaže da o tome svako ponaosob treba da prosuđuje.

“Ja sam odrastao u toj zemlji i imam bliske prijatelje svuda. Nije isto za mene kao što je za nekog mlađeg”, rekao je “Vijestima”.

