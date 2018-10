Sopranovi se vraćaju - u šezdesete

HBO-ova „The Sopranos“ jedna je od najznačajnijih serija u istoriji američke televizije. Od 1999. do 2007. kultna serija je okupljala sve više fanova sve od kraja koji je izazvao podijeljene reakcije. Srećom, one koji su bili nezadovoljni naglim završetkom ove serije obradovaće vijest da je u pripremi prednastavak pod nazivom „The Many Saints of Newark“, čija će radnja biti smještena u 60-te godine prošlog vijeka.

Tvorac „Sporanosa“ Dejvid Čejs u svojim rukama ima uzde i ovog projekta, a američki mediji otkrili su nove detalje vezane za predprodukciju serije, uključujući i nekoliko interesantnih opisa likova. Tako će prema pomenutim navodima „The Many Saints of Newark“ prikazati mladog Tonija Soprana, glavnog lika, kao i još neke likove iz serije „The Sopranos“, ali i predstaviti neka nova lica.

U novoj seriji gledaćemo Dikija Soprana, manje bitnog lika iz „Sopranovih“ (u seriji ga je igrao Majkl Imperioli) koji je najviše upamćen po tome što je bio otac Kristofera Moltisantija, zatim Tonijevog djeda Alda koji je opisan kao „elegantni mafijaš“ i njegovu 24-ogodišnju suprugu Đuzepinu Bruno. Za sada nije zvanično otkriveno ko će igrati ove uloge.

„The Many Saints of Newark“ režiraće Alan Tejlor koji stoji iza filmova „Thor: The Dark World“ i „Terminator Genisys“. Tejlor je takođe režirao nekoliko epizoda „Sopranovih“ (tačnije šest tokom posljednje sezone) i HBO-ove trenutno glavne franšize „Game of Thrones“ (tokom prve i druge sezone, prije svega „Fire and Blood“ i „Valar Morghulis“, te „Beyond the Wall“ iz sedme sezone) koje su pokupile izuzetno pozitivne kritike. Ako ništa drugo, s obzirom na njegovo iskustvo, očekuje se da mu ne bude teško da na male ekrane vrati estetiku i atmosferu originalne serije.

„The Sopranos“ je tokom šest sezona iznjedrila 86. epizoda tokom kojih su se likovi drastično mijenjali, jednako kao što je tehnološki napredak mijenjao društvene rutine TV gledalaca. Na više načina, legendarna Čejsova serija označila je početak „zlatnog doba televizije“ u Americi.

„The Sopranos“ je po mnogima najbolja TV serija svih vremena, koja je osvojila tonu nagrada, među kojima i 21 Emi, pet Zlatnih globusa, dva Pibodija za prve dvije sezone, te bila predmet analiza, kontroverzi i parodija.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)