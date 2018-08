"Sound Floor”: Nismo očekivali toliko pozitivnih komentara

Podgorički bend “Sound Floor”, koji čine Dušan Vukićević (ritam gitara/vokal), Jovica Lukovac (bubanj), Emin Mustafić (bas gitara/bek vokal) i Đorđo Irić (solo gitara), objavio je prvi singl “I’m Around”, koji se može poslušati na servisu Youtube.

Kako za “Vijesti” najavljuje Vukićević, do kraja godine bi trebalo da objave još četiri pjesme, od kojih je jedna pobijedila na konkursu “Stivi” muzičkog studija.

“Više sam nego zadovoljan, jer nismo očekivali ništa specijalno. Bilo nam je bitno da to snimimo dobro i da zvuči kako treba, mislim da smo, recimo osam od deset, na kraju zadovoljni, a s obzirom na to koliko imamo slobodnog vremena, solidno je ispalo”, iskren je on.

“Ljudi nam kažu da im se sviđa. Sa druge strane, to nije komercijalna muzika, pa iskreno nisam očekivao da će biti toliko pozitivnih komentara, mnogo ih je više od negativnih koje sam očekivao u većoj mjeri”, dodaje muzičar uz osmijeh.

Kako kaže, stav članova benda da objavljuju numere na engleskom jeziku u međuvremenu se nije promijenio.

“Nismo se pokajali, stvarno nam bolje tako ide i bolje zvuči. Nije u pitanju stvar tržišta, već jednostavno nama ljepše zvuči. Tako je zasad i cijeli album će nam biti na engleskom jeziku, možda snimimo jednu pjesmu koja ima šaljivu melodiju i nije u istom kontekstu sa numerama koje ćemo objaviti u narednom periodu”, pojasnio je on.

Na pitanje da li razmišljaju o ekranizaciji neke od numera, Vukićević odgovara potvrdno.

“Imamo ideju za jedan spot, ali je pitanje da li ćemo stići to da izvedemo. Po meni je najbitnije da snimimo numere i da to ide u etar, da malo damo sebi zalet. Ne mogu da obećam, ali moguće je da će biti jedan snimljen”, poručuje on.

Nakon što objave još četiri numere, “Sound Floor” će objaviti i album, koji bi, ukoliko sve protekne po planu, trebalo da izađe naredne godine.

“Optimistično, kompletan album će biti završen u ovo doba naredne godine, jer ima deset sigurno, a možda jedanaest ili dvanaest pjesama”, najavljuje muzičar, koji obećava da će četiri singla biti objavljena do kraja godine te da će publici u potpunosti pokazati koji muzički smjer mogu da očekuju od podgoričkog sastava.

“Mislim da je to dovoljno zasada, jer te pjesme mogu da zaokruže priču, s obzirom na to da je svaka drugačija i može da se kaže da će predstaviti priču umjesto albuma”, pojašnjava Vukićević, koji dodaje da su datumi objavljivanja uglavnom nesigurni zbog finansija.

“Još veliki dio snimanja kombinujemo i radimo kod kuće, a ekipa iz “Stivija”, sjajni momci, izašla nam je u susret što se tiče miksa i masteringa i sa njima ćemo najvjerovatnije raditi i naredne. Zbog toga što taj skuplji dio radimo sami, još nemamo taj skroz profesionalni zvuk, koji mi tražimo, ali biće...”, smatra on.

U međuvremenu, fanovi sastava “Sound Floor” moraće da budu strpljivi u isčekivanju svirki, jer je energija muzičara usmjerena na studio.

“Možda od septembra, a zainteresovani nas mogu zapratiti na Youtubeu, Facebooku i Instagramu, gdje ćemo objavljivati sve novosti.

Nedavno je “Sound Floor” trebalo da nastupi i na Nikšićko Rock’s Garden Fest Gitarijadi u takmičarskom dijelu, ali je svirka izostala zbog, kako kaže Vukićević, privatnih obaveza bubnjara.

“Nismo željeli da zovemo nekoga drugog umjesto njega, a u tom vremenskom periodu smo i mi imali puno više obaveza nego što smo planirali. Naša filozofija je da kada negdje nastupamo, to mora da zvuči makar pristojno, a to je ipak bila veća bina i trebalo je bolje da se pripremimo, što nismo stigli”, ispričao je muzičar, dodajući da su iz toga izvukli pouku, te da su se izvinili organizatorima i publici.

Pobjednička pjesma sa konkursa tek stiže

Vukićević naglašava da pjesma “I’m Around” nije kompletno rađena u studiju “Stivi”, odnosno da će “It’s Happening” sa kojom su pobijedili na njihovom konkursu biti objavljena u narednom periodu.

“Još uvijek je u izradi ta numera sa kojom smo pobijedili. Za ‘I’m Around’ smo veći dio materijala snimili prije konkursa, pa su nam samo pomogli oko miksa i masteringa”, pojasnio je on.

“Ta pjesma bi trebalo da bude objavljena za mjesec do dva. Ostale će ići odmah nakon toga, a jedna je moguće da će biti završena i prije. Svakako, svaki miks i mastering ćemo raditi kod njih, jer se dobro razumijemo a momci i razmišljaju u sličnom smjeru”, ispričao je on.

