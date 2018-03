Sound floor: Pravimo muziku i ne razmišljamo o žanrovima

Podgorički sastav “Sound Floor” jedan je od dva benda koji su putem javnog konkursa dobili besplatno snimanje u studiju “Stivi”, a tim povodom frontmen Dušan Vukićević (ritam gitara/vokal), pričao je o grupi koju pored njega čine Jovica Lukovac (bubanj), Emin Mustafić (bas gitara/bek vokal), Đorđo Irić (solo gitara).

Kako je kazao, njih četvorica se poznaju duže od deset godina, pa je ideja o muzičkoj grupi došla spontano.

“Svi smo u suštini sami naučili da sviramo, samouki smo. Pravili smo neke pjesme individualno i u jednom momentu smo odlučili da zaokružimo priču i napravimo bend. Prije možda pola godine smo se ozbiljnije okupili i tada smo odlučili da sve te stvari spojimo i napravimo nešto što se može nazvati pjesmama”, prisjeća se on i ističe da je zadatak pred njima težak, jer svi imaju “regularne” poslove, dok im je muzika hobi.

“Dosta smo zauzeti, ali ne odustajemo. Sigurno ćemo raditi još, jer za početak imamo desetak pripremljenih pjesama. Jedini problem zasada su finansije i tu su nam izašli u susret iz studija “Stivi” i stvarno nam pomogli da počnemo priču. Danas da bi se snimila pjesma, da bi to zvučalo kako treba i kako ljudi očekuju, treba dosta novca”, smatra on.

“Sound Floor” koji je uz “Paralyzed Dreams” iz Bara dobio besplatno snimanje numere, na konkurs je poslao tri pjesme, “I’m Around”, “It’s Happening” na engleskom i “Vanzemaljac” koja je na crnogorskom jeziku.

“Smatram da u budućnosti treba da radimo pjesme kao što su te na engleskom i mislim da ćemo ići u tom smjeru, jer se razlikuju od ove na našem jeziku. Ona ima fin ritam, ali je dosta šaljiva i ironična, za razliku od druge dvije. To je moje mišljenje, jer se uvijek konsultujem sa ostalim članovima, pa možda odlučimo i drugačije, ali je malo vjerovatno”, govori on, a zatim otkriva koji žanr preovladava u njihovim numerama.

“To je malo kompleksnija stvar, recimo, u pitanju je alternativni rok, ali ima dosta podžanrova. Ja se iskreno u to puno ne razumijem, mi samo pravimo muziku i ne razmišljamo puno o tome”, objašnjava Vukićević i dodaje da ih neće ograničavati žanrovi, jer će snimati ono što im se dopadne.

Ipak, ono što je definitivno je da ih pjevanje na engleskom više privlači.

“Većina autorskih pjesama koje smo do sada napravili su na engleskom. Ono kako mi vidimo muziku, osjećamo je i kako smo zajedno sklopili tu ideju, uvijek je vuklo ka tome da bude na engleskom i tako najbolje zvuči. Vjerovatno bi bilo korisnije da je na našem jeziku i više puta smo pričali o tome, ali jednostavno, tekst i pjevanje na našem ne ide toliko našoj ekipi”, iskren je Vukićević, koji je većim dijelom autor numera “Sound Floora”.

“Zadužen sam za osnovnu melodiju, za osnovni ritam i glas, a onda se naravno ostali uključuju. Tako smo od počeka radili, ali ako neko ima ideju, ništa nije isključeno. Što se tiče tekstova sve sam ja pisao”, nastavlja on, a zatim na pitanje koja će od tri numere poslate na konkurs biti besplatno snimljena, odgovara da bi volio da bude jedna od dvije na engleskom.

“Što se tiče toga kada će biti objavljena, to zavisi od članova studija “Stivi” čiji poziv čekamo. Mi smo 90 odsto stvari završili, odradićemo još nekoliko proba da sve učvrstimo i da kada odemo u studio njima ne trošimo vrijeme. Oni će biti tu da nam pomognu oko svih detalja, što je veliki bonus. Siguran sam da ćemo se lako dogovoriti, jer je u pitanju prilika koju nikada nećemo zaboraviti”, naglasio je Vukićević.

Muzičar iz Podgorice se nada i da će u narednom periodu, s obzirom na to da već imaju desetak autorskih numera, moći da objave i album.

“Težimo tome da taj album bude u narednih godinu dana, ali je pitanje koliko možemo da skupimo novca da to ostvarimo, ali i vremena, jer radimo puno radno vrijeme. Ali ono što mogu da obećam je da neću odustajati od toga. U narednih godinu dana je optimističan plan, ali objavljivanje tri do četiri pjesme do kraja godine je vrlo vjerovatno”, ispričao je on.

U međuvremenu, kaže, radiće na promociji putem društvenih mreža.

“Mi ćemo uskoro, kada snimimo prvu numeru, napraviti grupe na društvenim mrežama, ali i kanal na Jutjubu, pa će tu moći publika da nas prati i nadam se da će to biti za mjesec dana, a možda kreiramo i veb sajt. Naravno, kad budemo imali svirke, tu ćemo obavještavati javnost i publiku”, kazao je Vukićević.

Sve je počelo nakon prve svirke

“Sound Floor” je do sada imao dvije svirke.

“Početkom godine smo bili pozvani na svirku alternativnih bendova u kafiću “Skadar” gdje smo predstavili pet autorskih pjesama i tada je sve i počelo, jer su nas tu čuli i pozvali na drugi nastup u “HL” klub. Tada su se stvari prelomile, jer nas je upravo tamo čuo Ivan Ivanović (“Stivi” studio), koji nam je prišao i kazao da zvučimo ozbiljno i lijepo, i preporučio da se prijavimo na konkurs. Prije toga se nismo ni poznavali, pa je to bio lijep gest”, kaže on i dodaje da prilikom prijave nije očekivao da će pobijediti.

“Iskreno, dovoljna mi je bila ta motivacija i lijepe riječi”, priznaje Vukićević, koji obećava da će to povjerenje opravdati.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)