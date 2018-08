Spektakularna produkcija za najveće Sea Dance izdanje do sada

Ovogodišnje jubilarno peto izdanje Sea Dance festivala, na novoj lokaciji, plaži Buljarica u Budvi, od 30. avgusta do 1. septembra ugostiće legendarna imena, hitmejkere i izvođače svjetske i regionalne muzičke scene.

U čast jubileja, produkcija na glavnoj festivalskoj bini će biti podignuta na potpuno novi nivo, donoseći scenu kakva na crnogorskom primorju još nije viđena, saopštili su organizatori festivala.

"Kompletan produkcijski tim sa glavne pozornice Exita u sedam šlepera donosi čak 50 metara široku scensku konstrukciju s čijih će krila “svirati” famozna Anya, najprestižniji i najmoćniji razglas današnjice sa revolucionarnom adaptivnom tehnologijom za najveće stadione. Dio industrijske zone na kome se nalazi fabrika, tokom festivala biće odjeven u novo ruho, kroz efekte svjetlosnog bojanja, mađarske umjetničke ekipe La luz", kazali su organizatori.

Kako ističu, ova revolucionarna “ADAPTive” serija ozvučenja slavnog američkog proizvođača, čiji oblik je potpuno revolucionaran, uvijek stoji potpuno uspravno, dok niz kompjutera analizira prostor prilagođavajući zvučnike, kako bi emitovao jednako moćan i precizan zvuk u svakom trenutku. Za vizuelni spektakl biće zadužen 3D LED video sistem sa površinom ekrana na preko 200 kvadrata što je ravno produkciji na svjetski čuvenoj Exitovoj Dance Areni. Upravo s Arene stižu i laseri posljednje generacije uz obilje scenskih efekata, te više stotina rasvjetnih tijela za, kako navode organizatori, najspektakularniju festivalsku scenu u istoriji Crne Gore.

I produkcija No Sleep Sea Dance bine ovogodišnjeg festivala donosi novine, dodaju organizatori, pa će svi festivalski fanovi imati prilike da pored sjajnih beatova uživaju u nesvakdašnjem vizuelnom ugođaju, na samoj obali pored mora uz veliki broj led ekrana, i svjetla.

Foto: Sea Dance

Nova lokacija plaže Buljarica će, pored vrhunskog muzičkog programa produkcije, biti oplemenjena i svjetlosnim bojanjem po zidu stare fabrike. La Luz ekipa umjetnika svjetlosti, sa kojim EXIT festival godinama unazad ima uspješnu saradnju, dolazi i na ovaj morski festival. U dosadašnjem radu ekipa iz Mađarske ima reference na festivalima, spektaklima kulture i koorporativnim događajima u srednjoj Evropi, sada stiže do obala Jadrana.

Svoje nastupe na petom jubilarnom izdanju Sea Dance festivala koji će biti održan od četvrtka, 30. avgusta do subote, 1. septembra plaži Buljarica u Budvi potvrdili su Dimitri Vegas & Like Mike, Paul Kalkbrenner, Nile Rodgers & Chic, Nina Kraviz, Alice Merton, Dax J, Lost Frequencies, Burak Yeter, Antigone, Francois X, Shlømo, Eagles & Butterflies, Filatov&Karas, Sofia Rodina, Marko Nastić, PTU Live, Bajaga i Instruktori, Hladno pivo, Van Gogh, Rambo Amadeus, Marko Louis, Sajsi MC , Krešo Bengalka, Vojko V, Who See, Bassivity Showcase, Lag, Vakat AKA Aleksandar Grum, Forest People, Gillerz & Be Good, Ilija Đoković, Sugar Lobby, Monosaccharide, Bodzie, Popi Divine, Mr. Lekka, Branko Vuković, Buba, Vegim & Flekitza, Ana RS, TZ Project, ČX, Sabinaa, Jan De R i mnogi drugi.

Dnevne ulaznice po promo cijeni samo još danas i sjutra

Ograničene količine dnevnih ulaznice po cijeni od 14.99 eura, već su na izmaku, i biće dostupne samo još danas i sjutra do kraja dana, napominju organizatori. Nakon toga, cijena ulaznica će biti veća. Dio prihoda od prve večeri biće preusmjeren u izgradnju javnog dječijeg igrališta koji će festivalski tim realizovati u saradnji sa Opštinom Budva.

Komplet ulaznica za sva tri dana festivala mogu se nabaviti po promotivnoj cijeni od 29.99 eura samo do srijede, 29. avgusta, do kraja dana ili isteka zaliha. Na festivalu trodnevne ulaznice će biti dostupne po punoj cijeni.

Ulaznice se mogu kupiti u prodajnoj mreži Gigstix.me, te na 54 prodajna mjesta u 23 grada Crne Gore. Više informacija o ulaznicama, programu, prevozu i smještaju na festivalu može se naći na sajtu www.seadancefestival.me.

