Srce Sarajeva za bugarsku "Agu" i hrvatski dokumentarac "Srbenka"

Najbolji igrani film na ovogodišnjem 24. Sarajevo film festivalu (SFF), proglašen je film “Aga” Milka Lazarova (koprodukcija Bugarske, Njemačke i Francuske) o izumiranju tradicionalnog načina života, a Srce Sarajeva za najbolji dokumentarac dobio je film “Srbenka” Nebojše Slijepčevića iz Hrvatske o nacionalizmu i ksenofobiji, saopšteno je 16. avgusta na svečanoj ceremoniji dodjele nagrada u Narodnom pozorištu, a prenosi portal Seecult.org.

Srce Sarajeva za najboljeg reditelja osvojila je Iaona Uricaru iz Rumunije za “Limunadu”, koprodukciju sa Kanadom, Njemačkom i Švedskom. Najbolja glumica je Zsófia Szamosi za ulogu u filmu “Jedan dan”, a Srce Sarajeva za najboljeg glumca dobio je Leon Lučev za glavnu ulogu u filmu “Teret” Ognjena Glavonića iz Srbije.

Žirijem je predsjedavao proslavljeni iranski reditelj i scenarista Asgar Farhadi, a članovi su bili: hrvatska glumica Judita Franković Brdar, umjetnički direktor Međunarodnog filmskog festivala i nagrada Macao Mike Goodridge iz Velike Britanije, francuska fotografkinja Brigitte Lacombe i scenaristkinja i rediteljka Ana Urushadze iz Gruzije.

Specijalno priznanje žirija u sastavu: direktorka DOK Lajpcig Leena Pasanen, umjetnički fotograf i producent Luciano Rigolini iz Švajcarske i producentkinja i scenaristkinja Marina Gumzi iz Slovenije, dodijeljeno je filmu “Devetomjesečni rat” mađarskog reditelja Lászla Csuje. Nagrada za ljudska prava pripala je filmu “Araf” turskog reditelja Didema Peküna. Najbolji kratki film je “Dah”, domaćeg režisera Ermina Brava.

16 hiljada eura je novčana nagrada za najbolji film, 10 hiljada za režiju, nagrada za ljudska prava i najbolji dokumentarac je tri hiljade, a glumci i najbolji kratki film dobili su po 2.500 eura

Specijalno priznanje drugog žirija: scenariskinje i rediteljke Konstantina Kotzamani iz Grčke i Antoneta Alamat Kusijanović iz Hrvatske, filmska autorka Ena Sendijarević(Holandija/BiH), dodijeljno je američko-grčkom filmu “Ledeni bregovi” Eirini Vianelli.

Najbolji studentski film je mađarski “Poslednji poziv” (Hajni Kis), prema odluci žirija koji su činili profesor na Londonskoj školi filma Richard Kwietniowski, Andrea Rudert iz Filmfesta Minhen i reditelj Neven Samardžić iz BiH.

Počasno Srce Sarajeva dodijeljeno je na otvaranju 24, SFF-a turskom reditelju Nuriju Bilge Džejlanu i vlasniku i osnivaču ASA Prevent grupacije i Fondacije Hastor, Nijazu Hastoru.

Dodijeljene su i nagrade koprodukcijskog marketa Cinelink. Eurimaž nagradu za razvoj koprodukcije dobio je projekat “Safe Place” Juraja Lerotića, u koprodukciji Propeler Filma iz Hrvatske i Staragara iz Slovenije. Arte nagradu dobila je regionalna koprodukcija - BiH, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora i Francuska za “May Labour Day” Pjera Žalice.

Filmski centar Crne Gore dodijelio je nagradu albansko-grčkoj koprodukciji “A Cup of Coffee ad New Shoes On” Gentiana Koçija. Filmski centar Srbije (CineLink Drama) nagradu dodijelio je turskom projektu “Greater Than the Death”, Erhana Yürüka i Borana Güneya, a Cinelink Iridium filmu “Ibrahim” Lina Alabed, koprodukciji Palestine, Libana, Katara i Danske.

EAVE stipendija pripala je hrvatskom reditelju Igoru Bezinoviću za “Fiume o morte!”, u produkciji Restarta.

Žiri za nagrade Work in progress dodijelio je TRT nagradu rumunskom projektu “Zavjera” Andrei Gruzsniczki, a Post Republic je osvojio film “Afrika” Orena Gernera iz Izraela.

