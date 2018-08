Šta povezuje najveće svjetske hitove - radio ih je Nile Rodgers!

Njegovo ime ispisano je zlatnim slovima u istoriji muzičke industrije. Legendarni gitarsta, producent, muzičar Nile Rodgers praktično sve što i dotakne pretvara se u globalni hit. Sarađivao je sa nekim od najvećih muzičkih imena, a mi smo izdvoji neke od najpoznatijih saradnji:

1. David Bowie: Let's Dance

The Story of 'Let's Dance' - Nile Rodgers

Ova pjesma je proizvod susreta dva muzička genije. David Bowie se udružio sa Nile Rodgersom, kako bi producirao njegov album iz 1983. godine "Let's Dance", najpoznatiji po istoimenom naslovnom hitu. Plesna podloga od klasičnog funk rocka, spaja kreativnost dva umjetnika do savršenstva.

2. Daft Punk: Get Lucky (feat Pharrell Williams and Nile Rodgers)

Pjesma iz 2013. godine vas nikako nije mogla zaobići. Numera je za kratko vrijeme postala planetarni mega hit, a Nile je jedan od autora numere "Get Lucky" sa Pharrell Williamsom i francuskim duom Daft Punk. Nile takođe svira gitaru na traci, na način koji teško da bilo koji gitarista može ponoviti . Pjesma je označila povratak disko muzike na velika vrata i prebacila 9,3 miliona primjeraka, što je čini jednim od najprodavanijih pjesama svih vremena.

3. Sister Sledge: We Are Family

Bend Sister Sledge udružili su se s Nilom i njegovim kolegom iz benda CHIC Bernard Edwardsom krajem sedamdesetih - a rezultati su bili magični.

Saradnja je dovela do prodornog albuma "We Are Family", a naslovna pjesma postala je globalni hit. To je himna za sestrinstvo i prijateljstvo, koja i danas zvuči jednako briljantno.

4. Duran Duran: Notorious

Nile je odigrao ključnu ulogu u karijeri kultnog benda Duran Duran. Producirao je njihov album Notorious iz 1986. godine i istoimeni mega hit. Kada čujete taj funk riff u pjesmi, nećete se iznenaditi ukoliko vam kažemo da je Nile odvirao gitarsku dionicu i u ovoj numeri.

Bend se nalazio na svojevrsnoj raskrsnici prije izdavanja albuma Notorious. Izgubili su dva člana benda, i pozvali su Rodgersa da im pomogne i oživi karijeru. Tokom izvođenja iz 1986. godine, frontmen Duran Duran Simon Le Bon predstavio je Rodgersa, rekavši: "Ovaj bend je prošao kroz teška vremena i možda ne bi ni uspio, da nije bilo Nile Rodgersa! "

5. Madonna: Like A Virgin

Kada je Madona napisala svoj drugi album "Like A Virgin", željela je sama da ga producira, ali njena izdavačka kuća nije željela da joj prepusti potpunu umjetničku kontrolu. Nije postojala sumnja da neće uspjeti - ipak je to Madonna, ali popustila je i izabrala Nile Rodgersa kao producenta.

Par je bio oduševljen što sarađuje zajedno, a kreativne iskre odmah su letjele.

Naslovna numera je ustoličila Madonu kao pop kraljicu, a ova saradnja je obilježila jedan od najvažnijih trenutaka u pop muzici 20. vijeka.

6. Sigala: Give Me Your Love (feat John Newman and Nile Rodgers)

Ko bi bolje odsvirao gitaru na traci do Nila Rodgersa? Sigala i John Newman kreirali su saradnju sa muzičkom legendom, koji je bio i producent numere. Odmah po objavljivanju pjesma se našla na samom vrhu muzičkih lista širom svijeta.

7. Diana Ross: I'm Coming Out

Diva Diana Ross pozvala je Nilea zajedno sa Bernard Edwardsom, da urade muziku za njen album 1980 Diane, nakon što sa ćerkom posjetila koncert benda Chik i uvijerila se u muzičku magiju koju kreira ovaj dvojac. Rezultat je jedna od najvoljenijih pesama ove dive.

