Stavi prst u more i bićeš povezan sa svijetom

Vrhunski festival umjetničke muzike, 17. KotorArt Don Brankovi dani muzike održaće se od 13. jula do 13. avgusta kroz 22 glavna programa i preko 150 pratećih, uz učešće brojnih umjetnika iz regiona i svijeta.

“Ova muzička svetkovina, pored koncerata velikih muzičkih imena u oblasti klasične ali i popularne muzike, ove godine ponudiće i koncerte džez muzike kroz Pjacu od džeza, predstaviti KotorArt talente, prirediti crnogorsku premijeru kineskog dječijeg mjuzikla „Bah kroz vrijeme i kontinente“ i brojne izvedbe uličnih umjetnika i performera kako bi oživjeli sve trgove, ulice i pjace Kotora tokom jula i avgusta. Novina su i dva programa ClimateKeys, posvećeni ekologiji koji će se raditi u saradnji sa Institutom za Biologiju mora Univerziteta Crne Gore”, najavljuje portparolka KotorArta Sara Lakičević.

Don Brankovi dani muzike u okviru ovogodišnjeg izdanja KotorArt-a počeće tradicionalno umjetničkim programom na Dan državnosti, 13. jula u 22 časa, ispred Katedrale svetog Tripuna. Manifestacija će biti otvorena muzičkim djelom „Pasija po Steli“, kao narudžbom festivala koju je komponovao multimedijalni umjetnik i jedinstveni muzičar Rambo Amadeus. U ulozi naratora, Amadeus će i sam učestvovati u izvođenju djela.

Kompoziciju će izvoditi Festivalski orkestar KotorArta pod dirigentskom palicom Maestra Premila Petrovića a ulogu soprana tumači Natalija Radić. U muzičkom dijelu biće izvedena i „Iskra besamrtna“, kompozicija Ivana Marovića a potom će premijerno biti prikazan i autorski film Dušana Vulekovića, na temu Kotora i očuvanja njegovog prirodnog bogatstva.

„Ove godine cijeli se festival dešava pod motom “Stavi prst u more i bićeš povezan sa cijelim svijetom”. U kontektsu festivala naše more je umjetnost ali upravo kroz nju još kako referiramo na samo more, na našu Boku, kroz preplitanje muzike i ekološke svijesti i priče o održivom razvoju“, istakao je Ratimir Martinović, direktor Festivala.

A svoje mjesto na festivalu dobila je i direktorica Turističke organizacije Kotor Ana Nives Radović koja je izrazila veliku zahvalnost organizacionom timu KotorArta na ukazanom povjerenju i prilici da se ove godine predstavi i kao učesnica.

„Sav prihod od mojih izložbi uvijek ide u humanitarne svrhe. Sve više je angažovane umjetnosti i meni je veliko zadovoljstvo da ću scenu djeliti sa Darkom Karlečikom, perkusionistom, gdje ćemo 13. avgusta, imati zajednički performans. On će, kao i mnogi volonteri, svirati na perkusionističkim instrumentima napravljenim od otpada iz mora koji smo predhodno sakupili dok ću ja imati likovni performans. Rezultat tog performansa biće oko 120 likovnih radova koji će kasnije biti ponuđeni na prodaju a sav prihod biće doniran u humanitarne svrhe“, kazala je ona.

