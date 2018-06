Stidljivi Raž oženjen ljepoticom: Njima visina nije problem

Iako je njegov lik u seriji u društvu žena toliko zbunjen da mu je dugo trebalo da uopšte progovori pred njima, Kunal Najar, glumac koji u seriji "Big Bang Theory" glumi Raža, u stvarnosti je oženjen jednom od najljepših žena na svijetu.

Priznao je da mu je već u srednjoj školi, koju je pohađao u Nju Delhiju, bilo jasno da se više voli baviti sportom i juriti djevojke nego učiti.

Foto: www.instagram.com/nekapur

Njegova trenutna supruga Neha Kapur 2006. godine bila je Mis Indije, a svojevremeno je na izboru za Mis Univerzuma uvrštena među dvedeset najljepših žena svijeta, piše hrvatski Indeks.

Foto: www.instagram.com/nekapur

Njih su se dvoje upoznali 2009. godine, a Kunal je priznao za časopis Glamur da ga je osvojila na prvi pogled.

Foto: www.instagram.com/nekapur

"Moja prva pomisao kad sam je vidio bila je da je ovo najljepša žena na svijetu. Drugo što sam pomislio je bilo da je daleko izvan moje lige", rekao je.

Foto: www.instagram.com/nekapur

Neha ipak nije tako brzo pala na njega.

"Kad sam ga prvi put vidjela, nosio je rukavice bez prstiju, hipsterske naočare i smiješan šešir. Znala sam da je glumac, ali tu seriju nikad nisam gledala", ispričala je.

Foto: www.instagram.com/nekapur

Dvije godine nakon toga vjenčali su se na raskošnoj tradicionalnoj svadbi koja je trajala šest dana.

"Najdraži dio vjenčanja je bio trenutak kad sam je vidio prvi put toga dana. Još uvijek se naježim kad se sjetim kako je bila prelijepa. Očito znam da je moja žena prelijepa, cijeli svijet to zna. No to je bilo nešto više od fizičke ljepote. Bilo je to spiritualno, ona je bila vizija. Neću zaboraviti taj trenutak dok sam živ", ispričao je za indijski Vog.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)