Stiven Kolber: Trebali bi da branimo Crnu Goru, jer ona brani nas

Jedan od najpoznatijih američkih voditelja, Stiven Kolber osvrnuo se u svom uvodnom monologu na Trampovu izjavu o Crnoj Gori.

Američki predsjednik je u intervjuu FOX-u kazao da su ljudi u Crnoj Gori veoma snažni, ali veoma agresivni i da bi ispoljavanje te agresivnosti moglo da dovede do III svjetskog rata.

Kolber se prvo osvrnuo na Trampovo pretjerivanje u gradaciji, "snažni agresivni, bum Trećis vjetski rat", a onda je podjsetio na Trampovo guranje Duška Markovića na samitu NATO-a.

Posebno oduševljene publike je dobio kada je imitacijom prvog čovjeka SAD-a kazao "Tvoje ime je možda Duško, ali moje srednje ime je kreten", kazao je Kolber. (Igra riječi u engleskom jeziku, u originalu "Your name might be Dushko, but my middle name is dushbag").

Kolber je onda ozbiljnijim tonom rekao da bi SAD trebale da eventualno brane Crnu Goru, jer Crna Gora brani SAD u Avganistanu.

Popularni američki voditelj je onda hipotetički predstavio razgovor američkog i crngoorskog vojnika u Avganistanu.

"Ej žao mi je što je moj predsjednik rekao da niste vrijedni da vas branimo. Uglavnom idem naprijed....Pokrivaj me?".

Kolber je podsjetio i da je upravo Tramp potpisao ratifikaciju sporazuma kojim je Crna Gora postala članica NATO.

