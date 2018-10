Stripoliki karakteri bajkovitog djetinjstva

Trećom samostalnom izložbom otvorenom u galeriji „A“ u Nikšiću slikar Vojo Nikčević prikazao je kako izgleda bajkoviti svijet njegovog djetinjstva. Kako je umjetnik objasnio, riječ je o radovima nastalim od 2014.godine do danas koji su rađeni tehnikom akril na platnu.

„Na slikama su prikazani neki pejzaži već doživljeni koji bi bez ovih animacija, bez ovih likova, više crtanih, bili strašni. U suštini radio sam neke bajke za djecu. Dovodio sam moju kćerku i njene drugarice da pogledaju i ako mi oni kažu da je to dobro onda je dobro“, kazao je Nikčević.

Likovnim rukopisom podsjeća na svog starijeg kolegu Mikija Radulovića, a prema riječima Nikčevića, sasvim je razumljivo da nakon desetak godina intezivnog druženja „bude njegov učenik, htio on to ili ne“.

Izložbu je otvorio Zoran Marković - Zonjo, The Books of Knjige, koji je kazao da se “kumstvo i otvaranje izložbe ne odbijaju“.

„Srećom, Vojo me nije pozvao za neke malo čudnije manifestacije jer danas ljudi svečano otvaraju dosta raznoraznih gluposti. U Srbiji je nedavno svečano otvorena septička jama, a ako se sjećate prije par godina u Kliničkom centru Podgorice renovirali su jedan WC na nekom odjeljenju i upriličili su njegovo svečano otvaranje“, kazao je Marković u svom stilu.

Pošto je Nikčević za „otvarača“ izložbe, kako je kazao popularni Zonjo, izabrao njega, a ne ministra, političara, istoričara umjetnosti ili likovnog kritičara, kako to često praktikuju crnogorski slikari, onda je i govor u skladu sa onim ko otvara izložbu.

„Svi ti ljudi birani, po meni, vrlo nerazumljivim riječima i jezikom opisuju djela onih čija se izložba otvara. Ja nažalost ne znam da pričam na taj način. Na kraju krajeva po vokaciji sam režiser i razumijem se u pokretne, a ne u nepokretne slike, ali ono što kao laik i običan posmatrač mogu da primjetim i kažem o ovim slikama je to da se vidi odakle Vojo crpi svoju inspiraciju. To je po meni očigledno. Vojo mi je to rekao da on te svoje motive crpi iz djetinjstva. I svi ti umetnuti likovi u te njegove slikarske vizije su stripolikog karaktera, što meni jako prija i ja ove slike mnogo gotivim“.

Slikarstvo je, prema riječima Markovića, najsubjektivnija grana umjetnosti, gdje svako „iz svog ugla percipira sliku i postavlja se, u odnosu na nju, u okviru svog senzibiliteta“.

Nikčević je do sada izlagao na više kolektivnih izložbi.

