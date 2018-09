Stripovi nisu samo za djecu

Hercegnovski strip festival doživio je svoje 12. izdanje, juče ga je otvorio Ministar kulture Aleksandar Bogdanović, a trajaće do 12. septembra i koncerta beogradske grupe Artan Lili kojim će biti zatvoren. Kao i uvijek organizatori su spremili bogat i šarenolik program za sve generacije, kojim su još jednom pokazali zašto HSF važi za jednu od bitnijih manifestacija na domaćoj kulturnoj sceni.

Sa izložbe Foto: HSF

Niz specijalnih gostiju posjetiće Herceg Novi ovih dana, kao što su hrvatski umjetnik Robert Solanović koji radi za DC Comics, svjetski poznati marketinški stručnjak u strip stvaralaštvu Krisa Tompsona, strip umjetnici iz Italije i zvijezde Disneya i Bonelli editora - braća Lorenco i Alesandro Pastrovikio, Volter Venturi i Đovito Nućo - strip crtači koji stoje iza čuvenih likova među kojima su i Zagor, Teks, Dilan Dog i stalni autori najpoznatije italijanske izdavačke kuće Bonelli Editore i mnogi drugi.

Foto: HSF

“Hercegnovski strip festival za Crnu Goru predstavlja punkt koji će nas upoznavati sa najznačajnjim tokovima regionalnog i svjetskog strip stvaralaštva, ali i omogućiti kritičko-teorijsku problematizaciju fenomena stripa i njegovih odraza na savremenu kulturu. Posebno je bitno što je značajan prostor festivala dat i onom kreativno-esnafskom segmentu, kroz forme radionica i uvid u sam proces stvaranja stripa”, istakao je Bogdanović na otvaranju.

Autori iz cijelog svijeta crtaju za fanove Foto: HSF

Organizatori u razgovoru za “Kroz grad” ističu da su podigli ljestvicu kvaliteta više nego što su očekivali.

“Ja sam pred početak festivala gledajući snimke od prošle godine bio ljut na sebe i na svoje kolege Jovana Subotića i Nikolu Surčina što smo uradili prošle godine i gdje smo podigli ljestvice, računajući da nikad više nećemo doći blizu. Međutim, ove godine smo preskočili tu ljestvicu i to ne samo da je moj utisak već i svih gostiju, koji su došli iz cijelog regiona. Naši gosti, umjetnici iz cijelog svijeta, punih usta bez ikakvog nekog udvaranja kažu da smo pretendenti da budemo među prvih deset u Evropi. Dakle, zaista su utisci perfektni, fantastično je bilo otvaranje, fenomenalan spektakl na Belavisti, još možda i bolje, ako išta može da bude bolje, koncert koji su Who See održali na tvrđavi Forte Mare”, ispričao je PR festivala Nebojša Mandić.

Organizatori HSF-a Foto: Privatna arhiva

Što se tiče ostatka programa, što je neki najznačajniji momenat koje biste izdvojili?

Osim standardnog crtanja za fanove, što upravo sad naših 12 gostiju rade, dakle crtaju za sve, stvarno ima dosta ljudi ovdje na šetalištu, i i standardnih zložbi, naglasio bih da ove godine imamo i časove u osnovnim školama. Naši pedagozi koji su naši gosti, držaće časove u našim školama “Milan Vuković” i “Dašo Pavičić” u Herceg Novom za sve učenike i to je novina ove godine, a pored toga ono što nas očekuje je koncert Acoustic Therapy trija, koji čine Marko Vlahović i Goran Gamp Forest iz Herceg Novog i Dragan Ivanović iz Kotora, a onda na završno veče u srijedu imamo veliki koncert grupe Artan Lili u “Peoples beach baru”.

Jedan od najtraženijih autora u Francuskoj: Rad Jovana Ukropine Foto: HSF

Koliki je po vama značaj festivala za grad, pošto je to definitivno jedna od značajnijih kulturnih manifestacija u Herceg Novom?

Ovo je jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u državi, jedini festival posvećen 9. umjetnosti u Crnoj Gori i koji je postao zvanično među tri najbolja u regionu i pretenduje da bude među najboljim u Evropi. Ogroman značaj festivalu daje i činjenica da smo prošle godine dobili nagradu Caravaggio od italijanske ambasade, to je najveća nagrada za dostignuća u kulturi i u ostvarivanju konekcija između države Italije i države Crne Gore.

Sad kad smo dobili tu nagradu, još je više prepoznat naš značaj i naš uticaj i naša veličina tako da pored toga što smo imali do sada podršku Opštine Herceg Novi, prošle godine je ona uvećana, a lani smo dobili konačno i podršku Ministarstva kulture koja se nastavila ove godine i to je rezultiralo time da ministar kulture otvori ovogodišnji festival. Koliki je značaj i snaga festivala govori i činjenica da je i ambasador Italije takođe pričao na otvaranju našeg festivala ove godine.

Biće organizovane i brojne izložbe Foto: HSF

Koliko festival privlači inostrane posjetioce, kao i one iz drugih gradova?

Ogroman broj fanova, jer to je jedna posebna kultura ljudi, oni planiraju svoje odmore za festivale: Slovenija, Hrvatska, BIh, Srbija je već tu, oni dolaze redovno kod nas i svake godine su tu. Ove godine se osjeća i povećani broj turista koji su došli samo zbog festivala u Herceg Novi. Imamo čak i goste koji su iz Austrije, koji su malo prije bili tu i kazali mi da su došli ovdje samo zbog festivala jer, su svi čuli za Strip festival - koliki je i kakav je, jer o nama pričaju naši gosti. Strip festival je različit od festivala gdje se samo radi i svi striktno moraju da crtaju. Ovdje kod nas je sve opušteno, traje šrst dana, ide se na plaže, ide se na krstarenja, svaku noć je žurka na drugom mjestu. Dakle, veliki broj turista dolazi i sve veći najavljuje da će doći.

Saradnja HSF-a i Leskovca Foto: HSF

Pomenuli ste da radite u školama i imate dio programa posvećen djeci. Koiliko je bitno uticati na djecu u tim godinama i predstaviti im tu kulturu i devetu umjetnost?

To je jako bitna stvar jer kod nas već neko vrijeme postoji predrasuda da je strip nešto što pripada samo djeci i što je nešto kao previše banalna umjetnost. Međutim, ne, naprotiv, strip je najkompleksnija umjetnost, umjetnost koja inkorporira u sebi veliki broj izražaja. Dakle, naraciju, slikanje, crtanje i samim tim je i uključen u mnogo ostalih umjetnosti, poput činjenice da od ove godine naš zvanični ambasador Hercegnovskog strip festivala Vilijam Simpson je storiborder serije Game of Thrones.

Dakle, glavni storiborder najveće serije na svijetu koja ove godine ima 22 nominacije za Emi. To govori koliko je značajna uloga stripa kao umjetnosti uopšte u svijetu. E to je ono što mi želimo da djeci od početka kažemo, da im nametnemo, da vide da strip nije nešto što je banalno, kakva je predrasuda. Imamo i činjenicu da je jedan Luka Sakić koji je iz Podgorice, ali koji je praktično dio našeg festivala, je dolazeći na naš festival, družeći se i sa pedagozima i sa umjetnicima svjetskog glasa, trenutno sada postao jedan od najtraženijih ilustratora sa ovih prostora. To je ono što je cilj ovoga strip festivala.

Sa otvaranja Foto: HSF

Mi smo imali i predstavljanje jednog od specijalnih gostiju Krisa Tompsona koji radi za Titan Comics, dakle čovjek koji je trenutno najveći menadžer stripa u svijetu i čovjek koji radi moderacije na svim američkim strip smotrama i čovjek koji je lovac na talente. Strip festival u Herceg Novom je šansa za sve naše mlade umjetnike da pokažu šta znaju i kako rade i da se nametnu budućim poslodavcima, jer ljudi koji su ovdje su ujedno i agenti, da tako to definišem, koji mogu da mlade umjetnike iz Crne Gore pokažu i prikažu svjetskim producentima i najvećim svjetskim kućama. Ovdje su zastupnici koji su Marvela, Bonelija i drugih, dakle sve najveće u svijetu što se tiče strip izdavaštva nalazi se u Herceg Novom ovih šest dana.

Zvijezde Marvela i Bonelija u gostima Foto: HSF

Herceg Novi se može pohvaliti prilično vitalnom kulturnom scenom za crnogorske uslove, ali utisak je da to i nije previše primijećeno na nacionalnom nivou?

Ono što je moja neka priča koju stalno potenciram, institucije kulture su po definiciji konzervativne, njima je posao da se bave konzervativnom kulturom i da to podržavaju. Posao nas koji se bavimo nezavisnom, netradicionalnom kulturom je da im pokažemo da u stvari ta vrsta kulture i čini kulturu naprednom. Dakle, evoluiranje kulture jedino je moguće kada se nametne nezavisna kulturna scena jer odatle dolazi taj impuls koji u stvari unapređuje kulturni rad i kulturu uopšte.

Mi smo uspjeli, zahvaljujući velikim naporima, da se nametnemo da nas institucije prepoznaju i da nas podržavaju. Ja smatram da je kulturna scena u Herceg Novom veoma razvijena i da je veoma drugačija u odnosu na ono što se može vidjeti na ostalim mjestima, ali da jeste malo u zapećku. Međutim, moram da kažem, kroz našu web stranicu mislim da je mnogo toga pokazano i viđeno, za šta se nije znalo da postoji uopšte na kulturnoj sceni u Crnoj Gori.

