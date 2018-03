Sud odlučio: Hit Robina Tika i Farela je plagijat

U prvobitnom suđenju 2015porota je odlučila da je hit "Blurred Lines" plagijat Gejeve numere "Got to Give It Up", uprkos brojnim mišljenjima da su pjesme slične samo „po osjećaju“

Iz spota za "Blurred Lines"

Tweet Tweet Robin Tik i Farel Vilijams plagirali su jednu od pjesama Marvina Geja, kako bi stvorili njihov hit iz 2013. godine "Blurred Lines", odlučio je apelacioni sud, koji je potvrdio presudu iz 2015. po kojoj porodica Marvina Geja treba da se obešteti pet miliona dolara. Osim toga, porodica će dobiti 50 odsto budućih prihoda od pjesme. U prvobitnom suđenju 2015. godine porota je odlučila da je hit "Blurred Lines" plagijat Gejeve numere "Got to Give It Up", uprkos brojnim mišljenjima da su pjesme slične samo „po osjećaju", prenosi RTS. Tik, Vilijams i reper Ti-Aj, koji su napisali stihove pjesme, uložili su žalbu 2016. godine, a podržalo ih je 212 tekstopisaca. Tvrdili su da presuda iz 2015. godine „prijeti da kazni tekstopisce zbog stvaranja nove muzike koja je inspirisana pređašnjim djelima".