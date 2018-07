Sun Kil Moon, Hau Gelb i Strand of Oaks u Kotoru

Osmi Sea Rock festival održaće se u petak 20. jula i subotu 21. jula u Kotor. Ljepotu zvuka rock muzike publici na kotorskoj Ljetnjoj pozornici će prenijeti Sun Kil Moon, Hau Gelb, Strand of Oaks, On Tour, Baobab, Turisti i Billie Joan.

Sun Kil Moon

Sun Kil Moon bend osnovan je 2002. godine u San Francisku u Kaliforniji inicijalno kao nastavak stvaralaštva indie rock benda Red House Painters. Predvodi ga harizmatični gitarista i vokal Mark Kozelek, vrhunski muzičar i originalan pjesnik. Ovaj bend objavio je do sada osam studijskih albuma, pri čemu je posljednji, pod nazivom “Common as Light and Love Are Red Valleys of Blood” iz 2017. godine prihvaćen uz najveće oduševljenje publike. Numere obiluju tematski uklopljenim kontrastima vedre i mračne strane ličnosti, duha prošlosti i priče o vječnosti.

Hau Gelb

Za američkog gitaristu, pijanistu, kantautora, producenta i TEDx govornika Haua Gelba ovo je drugi nastup na Sea Rock festivalu, tri godine nakon odličnog nastupa o kojem se i danas govori. Muzička kritika smatra ga jedinim pravim nasljednikom stvaralaštva Nila Janga. Gelbovo stvaralaštvo, naročito ono unutar benda “Giant Sand”, svrstava ga među velikane rok muzike koji se zbog beskompromisnog distanciranja od komercijalnih trendova često nazivaju “otpadnicima”. Iz Arizone u kojoj živi i stvara Gelb će publici u Kotoru predstaviti ljepotu jednostavnosti i minimalizma koji naziva kako inspiracijom i odrednicom u načinu muziciranja.

Strand of Oaks

Strand of Oaks je jedinstveni muzički projekat Timotija Šouvoltera iz Indijane koji sjedinjuje klasični rock i američki folk rock u posebnu osnovu za tematski različite kompozicije. Tokom skoro decenije postojanja Strand of Oaks ujedno je i najprefinjeniji emotivni izraz i odraz bunta prema svijetu u kojem živi. Tematika pjesama širi se na sve ono u čemu se u ljudskom životu može tragati za odgovorom – od prihvatanja izazova djetinjstva, nezadovoljstva društvenim položajem, tužnih ljubavi i traganja za smislom postojanja, a sve to kao dio energičnih nastupa koji od rock'n'rolla izvlače ono najbolje.

Billie Joan, On Tour, Turisti i Baobab

U okviru osmog Sea Rock festivala nastupiće regionalni muzičari koji njeguju izvorni rock'n' roll zvuk. Prva koncertna noć počeće uz splitsku kantautorku Billie Joan čije stvaralaštvo autentičnog stila obuhvata ujedno indie folk i akustični pank, dok se u tekstovima često otvaraju pitanja na koja društvo često nema jasne odgovore. Nastup će tokom prve večeri imati i beogradski bend On Tour. Članovi ovog benda često vole da naglase kako su nastali kao rezultat dugog kafenisanja i ponoćnih projekcija spagetti vesterna. Muzička kritika često ih naziva pionirima u stvaralaštvu „americana“ muzike u Beogradu. Ženski vokal u pratnji gitare i mandole kreira specifičnu podlogu za prefinjene eksperimente.

Drugu koncertnu noć otvoriće beogradski bend Turisti, prepoznatljiv po spajanju bluza sa drugim podvrstama akustičnog rocka tako da upravo nastupi uživo otkrivaju njihov kvalitet. Ženski vokal ovdje prate akustična ili bas gitara i bubnjevi, uz eksperimentalno soliranje. U muzičkom stvaralaštvu kvalitet postižu prefinjenim uplivima drugih podvrsta rock muzike, dok se tekstovima prožimaju priče o borbi za čovječnost i slobodu. Nakon Turista nastupa ariljski bend Baobab, koji je prvi albumobjavio prije tačno 20 godina. Od garažnog benda do studijskih izdanja iz godine u godinu transformisalo se i njihovo stvaralaštvo, što kroz izmjene sastava, što kroz uticaj stilova koji su novi članovi donosili. Danas su ponosni što na nastupima okupljaju kako one koji ih prate od nastanka, tako i one koji u godini njihovog nastajanja nijesu bili ni rođeni.

Zelena akcija volontera

Volonteri festivala posebno su se pobrinuli da njihov aktivizam poprimi “zeleni” karakter brige o okolini i ekologiji.

Zelena akcija volontera festivala imaće tri etape:

1. "Svaka limenka se računa" za reciklažu limenki uz pomoć prese

2. “Čep za hendikep” - reciklažna akcija plus humanitarna za pomoć osoba sa hendikepom

3. Reciklaža plastike i stakla.

