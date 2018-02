“Sun Kil Moon” prvo ime SeaRock festivala u Kotoru

Američki sastav “Sun Kil Moon” projekat autora Marka Kozeleka prvo je potvrđeno ime osmog po redu SeaRock festivala koji će se održati 20. i 21. jula na ljetnoj pozornici u Kotoru, prenosi bruskin.me.

"Sun Kil Moon" od 2003. godine do danas objavili su osam studijskih albuma, a posljednji “Common as Light and Love Are Red Valleys of Blood” objavljen je 2017. godine

Festival će kao i do sada imati volonterski karakter a ulaznice se publici neće naplaćivati.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (3 glasova)