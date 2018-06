Sve spremno za Southern Soul: Nastupiće više od 50 izvođača

U okviru šestog izdanja Southern Soul Festivala, koji se od 28. juna do 1. jula održava na ulcinjskoj Velikoj plaži, nastupiće više od 50 izvođača, a trodnevna ulaznica za crnogorske državljane trenutno se može kupiti po cijeni od 69 eura, saopštio je na konferenciji za medije Petar Lazović, ispred organizacije manifestacije.

“Ove godine smo imali dugu promotivnu kampanju tokom koje smo imali priliku da kroz nekoliko događaja u evropskim centrima predstavimo festival našim internacionalnim gostima i to u Londonu, Parizu, Berlinu, Moskvi, Cirihu, Beogradu i na kraju domaćoj publici u Porto Montenegru”, istakao je on, dodavši da Southern Soul kao boutique festival, nema za cilj okupljanje masovne publike.

“Mi na festival gledamo kao na događaj koji okuplja dvije i po do tri hiljade ljudi, tokom četiri dana. Ove godine ugostićemo veliki broj izvođača iz raznih krajeva svijeta, od čega devet bendova, a napomenuo bih Krisa Dejva & The Drumhedz, Idrisa Akamura & The Pyramids, Liroja Burdžesa...”, izdvojio je Lazović neke od najvećih zvijezda.

Konferenciji za medije prisustvovali su i predstavnici dugogodišnjih sponzora, G3Spirits i Telekom, odnosno Bojan Leković i Jelena Radonjić-Đurković, dok iz pivare “Trebjesa” koja je partner festivala od osnivanja nije bilo predstavnika.

Radica Zeković ispred UNDP-a koji u okviru projekta razvoja niskokarbonskog turizma, sarađuje sa festivalima kao što su Lake i Sea Dance, ali i Southern Soul, pojasnila je značaj tog zadatka.

“Zaštita životne sredine počinje od podsticanja promjene navika, a jedna od stvari koju mi radimo u okviru ovog projekta sa različitim partnerima je da preko fenomena pop kulture dospijemo do velikog broja ljudi, naročito mladih i pošaljemo im važnne poruke o potrebi zaštite životne sredine, smanjenja zagađenja i klimatskim promjenama. Souther Soul će od svake prodate karte odvojiti 50 centi za Zeleni fond”, otkrila je ona.

Radonjić-Đurković je sa druge strane istakla da će Telekom, kao i svake godine, obezbijediti besplatan internet posjetiocima festivala na plaži, ali i da će njihovi korisnici putem profila na društvenim mrežama pokloniti nekoliko ulaznica, kao i nagrade u okviru akcije “Podijeli doživljaj”.

Karte za domaće posjetioce su trenutno u prodaji po cijeni od 69 eura, što je 60 odsto jeftinije od standardne cijene karte, i mogu se kupiti u Podgorici u Euro Unit Montenegro Shopu i kafiću Biro, u Nikšiću u lokalu Mačaka, Budvi u kafiću Casper, ali i online putem sajta entrio.hr.

“Dnevne karte će biti u prodaji na ulazu tokom festivala i za crnogorske državljane će koštati za četvrtak i nedjelju 25 eura, a za petak i subotu 30”, pojasnio je Lazović.

Ministarstvo turizma izdvaja oko 600 hiljada eura za festivale

Konferenciji za medije, ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma, prisustvovala je i Marina Miketić Nikolić, koja je podsjetila na razloge zbog kojih ova institucija podržava Southern Soul, ali i ostale muzičke festivale.

“Prvi razlog je to što zahvaljujući ovom festivalu u Crnu Goru dolaze strani turisti, mahom iz Zapadne Evrope koji su visoke platežne moći i to je klijentela koja je naš strateški cilj”, smatra ona.

“Mi sa zadovoljstvom podržavamo manifestacije koje u kulturno-zabavnom aspektu pozicioniraju Crnu Goru visoko na mapi turističkih destinacija. Sve ovo se finansira zahvaljujući posebnim podsticajnim mjerama za turizam koji opredjeljuje Vlada, a za mjesec dana će biti raspisan konkurs za 2018/19. godinu te pozivam sve organizatore da se konkurišu, jer je ove godine izdvojeno u tu svrhu 645 hiljada eura”, dodala je ona, a zatim na pitanje “Vijesti” koliko je izdvojeno za Southern Soul, otkrila da je taj festival podržan sa 25 hiljada.

