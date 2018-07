Sve to nije lako shvatiti...

Nacrt odluke 42 COM 7B.26 - koja se odnosi na tzv. Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora (PiKIPK) - usvojen je u pretprošli četvrtak, 28. juna, na 42. zasijedanju Komiteta za svjetsku baštinu UNESCO (42nd session of the World Heritage Committee - WHC). Zasijedanje je održano u periodu od 24. juna do 4. jula u Manami - prijestonici Kraljevine Bahrein (Manama, Bahrain) - a nacrt odluke je usvojen bez rasprave.

Tekst nacrta bi se, u najkraćem, mogao svesti na onu narodnu: tresla se gora, rodio se miš. WHC je, u načelu, pozdravio napore koje je obavezana Država (State Party - Crna Gora) uložila u minulom periodu po pitanju zaštite svjetskog dobra. Ponešto su primijetili, ponešto su odlučno zahtijevali (strongly request), ponešto su samo zahtijevali (request), zbog nekih stvari i dalje ostaju zabrinuti - kako i ne bi - svi smo zabrinuti - ali sve u svemu - prošli smo. Dobili smo dvojčicu - jaku dvojčicu (2+).

Usvajanje nacrta u Manami je svojim prisustvom uveličao i mladi Vladimir V. Jokić - predsjednik Opštine Kotor - najmlađi kapetan Komunitadi kotorske u njenoj burnoj povijesti - a ujedno i predsjednik Savjeta za upravljanje PiKIPK. Očekivao sam da će mladi Jokić podijeliti sa javnošću svoje impresije sa službenog puta u daleku Manamu - bio sam ubijeđen da će mladi Jokić osjetiti obavezu da se pisanim saopštenjem obratiti javnosti povodom usvajanja nove odluke WHC o PiKIPK - ali sam se, izgleda, prevario. Na Internet stranici Opštine Kotor (kotor.me - četvrtak, 5. jul, 22:20) nisam uspio da pronađem ništa što bi ličilo na izvještaj mladoga Jokića sa 42. zasijedanja WHC.

I dok čekamo da nam se mladi Jokić obrati - dok čekamo taj izvještaj - skrenuo bih vam pažnju na novi momenat u kontekstu priče o PiKIPK. Naime, reprezentativni Hotelski kompleks Allure Palazzi Kotor Bay otvoren je 24. juna u Dobroti - samo četiri dana prije usvajanja pomenute odluke o PiKIPK u Manami. Dakle, sa jedne strane imamo imperativ obezbjeđivanja uslova, odnosno stvaranja preduslova da PiKIPK ostane na Listi svjetske baštine pod patronatom UNESCO - a sa druge strane imamo tzv. imperativ razvoja. Ili u prevodu: u granicama PiKIPK se mora graditi - i gradiće se - jer građenje donosi ozbiljan profit. Da li je moguće uskladiditi ta dva imperativa - zaštitu i razvoj - veliko je pitanje.

Realizacija kontroverznog projekta Dobrota Palazzi - turističkog naselja kategorije 4 zvjezdice - otpočela je u proljeće 2015. godine, na poziciji bivšeg auto-kampa u Dobroti (u zahvatu DUP “Dobrota, Opština Kotor, izmjene i dopune, usvojenog u julu 2013.). Prethodno je - 31. marta 2015. - Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo građevinsku dozvolu firmi MD Enterprise D.O.O. Kotor. Od samog početka se govorilo o modernom hotelskom kompleksu, sa sadržajima poput otvorenog bazena, restorana, spa & wellness centra, uz obaveznu pješčanu plažu sa pratećim barom i privezištem za jahte. Kako na tom potezu nije bilo ni pješčane plaže ni privezišta za jahte, podrazumijevalo se da će doći do nasipanja obale - uz tzv. donji put - kako bi se formirala plaža i lukobran.

U međuvremenu je turističko naselje Dobrota Palazzi preraslo u Hotelski kompleks Allure Palazzi Kotor Bay - pet zvjezdica - 89 soba, dva bazena, tri restorana, pet barova i 10 vila - koji je otvoren u pretprošlu nedelju. Otvaranje su svojim prisustvom uveličali, uz ostale visoke zvanice - i Pavle Radulović i Branimir Gvozdenović - i aktuelni i bivši ministar održivog razvoja i turizma. Na promotivnom snimku sam primijetio, uz ministre, i bivšu predsjednicu Opštine Kotor, gospođu Mariju Ćatović. Mladoga Jokića, aktuelnog predsjednika Opštine Kotor, nisam primijetio, moram priznati.

Podsjetio bih vas, takođe, da je Opština Kotor, odnosno nadležni Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje - krajem februara izdao građevinsku dozvolu za nasipanje dijela obale u Dobroti - upravo na potezu Hotelskog kompleksa Allure Palazzi Kotor Bay - riječ je o nekih 120 m - kako bi se kompleksu dodala pomenuta pješčana plaža i privezište. Izdavanju građevinske dozvole je prethodilo par mjeseci prenemaganja mladoga Jokića - koji je na kraju ipak poklekao, tvrdeći da nije imao izbora, da nije želio da dođe u sukob sa zakonom - jer su svi zakonom predviđeni preduslovi za izdavanje građevinske dozvole bili zadovoljeni - te da je zapravo stavljen pred svršen čin. Da li da zaključimo da je mladi Jokić, uz sve ostalo, i visokomoralna osoba - uz opasku da nisam uspio, ni uz natčovječanske napore, da pronađem pomenutu građevinsku dozvolu na Internet stranici Opštine Kotor.

Moram pomenuti, usput, da sam na Internet stranici bokanews.me našao podatak da se iza projekta plaže i privezišta za potrebe gostiju Allure Palazzi Kotor Bay - nalazi niko drugi do Goran Radović, bivši dekan Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, odnosno njegov Studio Prostor D.O.O. Podgorica - isti privredni subjekat koji stoji iza realizovanog projekta kontroverznog ugostiteljskog objekta na Turskom rtu - Verige 65. Kad već pomenuh Verige 65, dodao bih da je prije nekih godinu dana bilo žestokog natezanja na relaciji između mladoga Jokića i Veselinke Šćepanović, izvršne direktorice kompanije Hefesta D.O.O. Herceg Novi, u okviru koje posluje lokal Verige 65 - oko izdavanja odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti - da bi na kraju mladi Jokić ipak poklekao - tvrdeći da nije imao izbora, da nije želio da dođe u sukob sa zakonom - jer su svi zakonom predviđeni preduslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti bili zadovoljeni - te da je zapravo stavljen pred svršen čin.

Podrazumijeva se da je mladi Jokić svojim prisustvom uveličao protestnu šetnju koju je 24. marta - mjesec dana nakon izdavanja građevinske dozvole za izgradnju plaže i privezišta u Dobroti - organizovao Bokobran - Otvorena inicijativa za očuvanje Boke Kotorske - povodom najave početka radova. Mladi Jokić je, dakle, prvo donio odluku o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju plaže i privezišta u Dobroti - da bi se zatim pridružio ljudima koji su protestovali zbog te odluke. Nisam, kao što rekoh, primijetio mladoga Jokića među zvanicama na svečanom otvaranju Hotelskog kompleksa Allure Palazzi Kotor Bay - vjerovatno je u to vrijeme već bio u Manami, ili se spremao na put u Manamu - ali se ne bih iznenadio, ni najmanje, kada bi se ispostavilo da je svojim prisustvom ipak uveličao i taj događaj.

Šalu na stranu, Nacrt odluke 42 COM 7B.26 - pod tačkom 7 - kaže da Komitet za svjetsku baštinu UNESCO, “Snažno zahtijeva (strongly requests) od obavezane države da održi moratorijum na svaku novu izgradnju i sve razvojne projekte dok ne bude na snazi kompletan paket planskih i zaštitnih mjera, koji bi omogućio da se na zadovoljavajući način usklade mogući održivi razvojni projekti sa osjetljivim pejzažima unutar područja i spriječi bilo kakav uticaj na kulturne i pejzažne vrijednosti svjetskog dobra”.

Znam da mladi Jokić ne može sam protiv sile nebeske - znam i da su njegove ingerencije vrlo ograničene - ali sam ipak od njega očekivao mnogo više političke konzistentnosti - i nadasve čvrstine...

A ne mogu ni da zamislim što je mladi Jokić radio u Manami, ni uz najbolju volju...

