Svi imaju umjetničku stranu ličnosti

Projekat ”Manhattan Street Poster” izveden na ulicama Njujorka sinoć je autorka - finska umjetnica Sini Kunas predstavila hercegnovskoj publici u okviru Street art festivala.

Pobornica demokratizacije umjetnosti, Kunas svoj rad iznosi na ulicu, dopuštajući staleški raznovrsnim posmatračima da u javnom prostoru dožive umjetnost, neopterećeni njenom finansijskom vrijednošću niti sopstvenim statusom.

“Hrabro je kao umjetnik biti na ulici, jer se time izlažemo objektivnom sudu publike. Upravo na tome počiva moj njujorški projekat. Svoj poster, kopiju originala, ostavljala sam na pločnicima Njujorka i posmatrala psihosocijalnu situaciju koja na tome nastaje. Neki prolaznici uopšte nisu obraćali pažnju na poster, neki su bili bijesni što je on tu, dok su drugi htjeli da ga uzmu i zadrže - najviše među njima bilo je djece”, objasnila je Kunas.

Finska umjetnica je dodala da je gledajući prolaznike uočila da je nekima problem da zgaze na poster sa licem žene, dok to pojedinima uopšte nije smetalo.

“Najbrutalniji su bili biznismeni sa Volstrita. S druge strane, jedna majka, turistkinja, potrčala je da poster spasi od vjetra. Meksički čistač, za neke potpuno nevidljiv, a za mene ljudsko biće, naišao je na ovo umjetničko djelo i radovao se što je mogao da ga zadrži za sebe. U Harlemu su me tretirali veoma loše, dok nisam naišla na osobu koja je upravo izišla iz rehabilitacionog centra. Pitao me šta to imam u ruci. U stvari, on je htio da ima moj poster, svidio mu se”, priča Kunas o svom projektu.

Krstareći Njujorkom Kunas se izložila procjenama vrijednosti svog rada po posve različitim mjerilima, uopštavajući sopstveno iskustvo na nivo socijalnog pravila.

Kunas je u okviru svog angažmana u prilici da putuje svijetom i premrežava umjetnošću različite kulture. U Crnoj Gori i regionu je prvi put, ali je, kako kaže, voljna da sarađuje sa ovdašnjom scenom.

“Volim da se spontano izložim umjetnosti, zato i uživam u street artu, i kao kreator i kao posmatrač. Mislim da mladi ljudi mogu da oplemene ovaj umjetnički pravac i pozivam ih da se što više uključuju u umjetničke tokove. Ne moraju da se bave velikim i kontroverznim temama, dovoljno je da se pozabave svakodnevnim pitanjima i samim životom”, kaže Kunas.

Finska umjetnica je ubijeđena da najveće osvježenje za art scenu proizlazi iz novih tehnologija, odnosno generacije koja se sa njima totalno saživjela i zna da ih koristi.

“Želim da vaš festival u narednim godinama poraste. Ulična umjetnost je odličan način da se ljudi i kulture povežu. Zašto bismo umjetnost samo konzumirali gledajući televiziju kad možemo u njoj da učestvujemo i da je stvaramo na javnom prostoru? Ja vjerujem da svi imaju i umjetničku stranu ličnosti, pitanje je samo koliko je ona realizovana. Zato ohrabrujem ljude, naročito mlade, da se umjetnički izraze”, kaže umjetnica.

Sini Kunas je rođena 1969. godine u Finskoj. Izlaže na više grupnih izložbi, a i samostalno širom svijeta i to u Francuskoj, Kini, SAD-u, Arabiji, Malagi i naravno Finskoj. Od 2011. godine započinje saradnju sa organizacijom Helsinki Capital Partners sa kojima realizuje više umjetničkih projekata.

U okviru Street art festival, Herceg Novi će dobiti pet novih murala - na vrtiću na Toploj, stepeništu koje vodi prema školi “Dašo Pavičić”, na fasadi srednje škole, kao i Osnovne škole “Orjenski bataljon” i na Dubravi, gdje će, na zidu uz samu magistralu zaživjeti idejno rješenje koje je odnijelo pobjedu na festivalskom konkursu - mural pod nazivom “Herceg”.

Drugi Street art festival održava se u organizaciji Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, a pod pokroviteljstvom Turističke organizacije Herceg Novi i Opštine Herceg Novi, dok je sponzor DOO „Novitović“ iz Baošića. Cilj festivala je oplemnjivanje javnih prostora i promocija grada kao mjesta ugodnog življenja, uz istovremenu afirmaciju savremenih formi umjetnosti.

