Svjetski mediji o Sea Dance festivalu: Prvoklasna žurka u filmskom okruženju

Sea Dance festival se održava od 30. avgusta do 1. septembra na plaži Buljarica u Budvi, a strani mediji uveliko pozivaju sve ljubitelje dobrog provoda da na plaži uz vrhunsku muziku prisustvuju pravom spektaklu.

Uvala plaže Buljarica kod Budve poželjeće dobrodošlicu imenima kao što su Nile Rodgers i sastav Chic, Dimitri Vegas & Like Mike, Alice Merton, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Lost Frequencies, Burak Yeter i Filatov & Karas i mnogim drugim izvođačima koji će oduševiti sve prisutne na festivalu koji svjetski mediji opisuju kao “jedinstven muzički doživljaj”.

Pored Exita, i Sea Dance se našao na radaru prestižnih stranih medija koji ne propuštaju da ga navedu kao obaveznu stanicu za sve ljubitelje dobrog provoda i atraktivnog okruženja, te je tako ovaj festival pomenut kao logična sljedeća stanica nakon EXIT festivala u Srbiji, prema izboru prestižnog italijanskog izdanja GQ magazina, a u sklopu članka o najboljim evropskim festivalima za 2018. godinu.

Poznati elektronski portal EDM Identity je uvrstio Sea Dance festival kao "sestrinski festival uspješnog velikog evropskog brenda Exita" na svoju listu “jedinstvenih festivalskih doživljaja na atraktivnim destinacijama”. U tekstu opisuju “lijepu crnogorsku obalu” na kojoj će se održati “žurka nalik nijednoj drugoj” koja će “ispuniti vazduh ljepotom muzike”.

I poznati putni blog Travel Freak pridružio se pohvalama na račun festivala, pa je sastavio listu 18 najboljih muzičkih događaja ovog tipa u svijetu, napominjući da je program samo jedan od faktora koji treba uzeti u obzir pri odabiru festivala, jer su atmosfera i destinacija podjednako važni, a festival opisuju kao “jedan od najljepših festivala na planeti”. Naglašavajući ljetnje temperature koje očekuju posjetioce i kupanje u Jadranskom moru, nisu propustili i da napomenu da na Sea Dance stiže i čitava plejada internacionalnih DJ imena.

Škotski kulturni magazin The Skinny podsjetio se impresivnih nastupa koji su osvojili sve prisutne na prošlogodišnjem izdanju festivala, među kojima su nastupi Seana Paula i Fatboya Slima, ali i nagrade koju je Sea Dance osvojio na prestižnim Evropskim festivalskim nagradama 2014. godine kao Najbolji evropski festival do 40.000 posjetilaca dnevno.

Nazivajući ovaj crnogorski muzički spektakl jednim od „najpopularnijih ljetnjih destinacija“, svojim čitaocima The Skinny je predložio i hiking i biciklističke ture među visokim planinama, posebno izdvajajući impresivni Lovćen, a iste prednosti ovog morskog poglavlja festivalske godine naveo je i Travel Magazine.

Svoje nastupe na petom jubilarnom izdanju Sea Dance festivala koji će biti održan od četvrtka, 30. avgusta do subote, 1. septembra na plaži Buljarica u Budvi potvrdili su Nile Rodgers & Chic, Dimitri Vegas & Like Mike, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Alice Merton, Dax J, Lost Frequencies, Burak Yeter, Antigone, Francois X, Shlømo, Eagles & Butterflies, Filatov & Karas, Sofia Rodina, Marko Nastić, PTU Live, Bajaga i Instruktori, Hladno pivo, Van Gogh, Rambo Amadeus, Marko Louis, Sajsi MC , Krešo Bengalka, Vojko V, Who See, Bassivity Showcase, Lag, Vakat AKA Aleksandar Grum, Forest People, Gillerz & Be Good, Ilija Đoković, Sugar Lobby, Monosaccharide, Bodzie, Popi Divine, Mr. Lekka, Branko Vuković, Buba, Vegim & Flekitza, Ana RS, TZ Project, ČX, Sabinaa, Jan De R, Danny Cruz, Rosske, Oysha, Mirko i Meex, Lucky Dee, Cavin Viviano, Mark funk, Vll & Vash, Drop Department, Divolly & Markward i mnogi drugi.

Dnevne ulaznice po promo cijeni samo još danas

Organizatori napominju da su ograničene količine dnevnih ulaznice po cijeni od 14.99 eura već na izmaku i biće dostupne samo još danas do kraja dana. Nakon toga, cijena ulaznica će biti veća. Dio prihoda od prve večeri biće preusmjeren u izgradnju javnog dječijeg igrališta koji će festivalski tim realizovati u saradnji sa Opštinom Budva.

Komplet ulaznica za sva tri dana festivala mogu se nabaviti po promotivnoj cijeni od 29.99 eura ili isteka zaliha. Na festivalu trodnevne ulaznice će biti dostupne po punoj cijeni.

Za sve festivalske fanove u Crnoj Gori, Sea Dance je osigurao direktan autobuski prevoz iz gotovo svih crnogorskih gradova ka plaži Buljarica u vrijeme trajanja festivala, koji će se odvijati svakodnevno od 30. avgusta do 02. septembra. Više informacija o programu festivala, prevozima, smještaju mogu se pronaći na zvaničnom sajtu www.seadancefestival.me.

