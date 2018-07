Takmičarska selekcija dukometražnog filma: Od komedije do tragedije

U okviru Takmičarske selekcije dugometražnog igranog filma 32. Filmskog festivala Herceg Novi - Montenegro Film Festival, koji će biti održan od 1. do 7. avgusta 2018, biće prikazano 12 filmova.

Selektor programa reditelj Ivan Marinović ističe da će publika biti u prilici da vidi presjek savremenog autorskog filma iz šireg regiona Jugoistočne Evrope i Mediterana.

“Tokom brojnih razgovora oko festivala, selekcije, regionalne produkcije, konkurencije, pozicioniranja i mnogo čega drugog postavljalo se pitanje kako će se festival odrediti i profilisati, ne samo za ovu godinu - već u budućnosti. Filmova će iz godine u godinu biti sve više, a selektorske odluke će samim tim biti teže. Ideja koja se kroz te analize rodila je da festival u svom program treba da sadrži sve ono što određuje i nas, i naš identitet, i naše vrijeme. Kroz mozaik, kakav selekcija uvijek jeste, može da se ponudi složenija, slojevitija i tačnija slika o našem identitetu. Mi ne možemo pobjeći od Balkana i svih njegovih previranja, zlokobne i turobne istorije, te geografskih ukrštanja. Očigledna je i veza sa slovenskim narodima putem jezika koji nas sve spaja. Treći i ključni dio, kog ni pod kakvim pritiskom i ni pod kakvim uticajem propagande , one sa Istoka, i one sa Zapada - u jednakoj mjeri, smijemo odricati je – Mediteran”, objašnjava Marinović.

Pobjednik Tribece, film “ Krijumčareći Hendriksa “Mariosa Piperidesa, uz mnogo šarma donosi vijesti o apsurdima zaboravljenog i podijeljenog Kipra. Film će u Herceg Novom imati evropsku premijeru.

Marinović navodi i da će biti prikazan Let the Corpses Tan novi film “beskompromisnih filmskih vizionara Helene Cattet i Bruna Forzani-ja, koji vodi u šesnaestomilimetarske pejzaže jednog brutalnog korzikanskog avgusta”.

“Iz Portugala nam stiže izuzetno maštoviti Diamantino autorskog dvojca Abrantes i Schmidt, nagrađen Grand Prix-jem Nedjelje kritike u Kanu. Kroz farsu o fudbalskoj superzvijezdi koja neodoljivo podsjeća na Ronalda, autori grade nadrealnu komediju sa izuzetno važnim temama: dotiču se i izbjegličke krize, nacionalizma i sveprisutnijeg populizma”.

Izraleski film Djevice autorke Keren Ben Rafael nas upozorava na važnost nevinosti i nježnosti. Grčki Sažaljenje Babisa Makridisa, klinički precizno i nemilosrdno nam predočava tragičnost samosažaljenja, kompleksa poznatog čitavom Balkanu.

“Daljom geografskom šetnjom kroz Balkan, susrećemo i apsurd Godine Majmuna Vladimira Blaževskog u kome jedan bijeg iz zološkog vrta suočava čitavu politiku jedne zemlje sa sopstvenom komičnošću”.

Susrešćemo i crnilo A Balkan Noir-a Dražena Kuljanina, u kome se očitavaju posljedice traganja za osvetom i nepovratnih nesreća koja se u tom traganju pronalaze. Rudar Hane Slak se bavi istorijskim paralelama na Balkanu i katarzama koje su nužne kako bi razumjeli svoje tragedije. Veličanstveni Radu Jude sa svojim novim filmskim poduhvatom koji je upravo osvojio Karlove Vari Nevažno je da li ćemo u istoriju ući kao varvari pokušava da spriječi revizionizam sličnih tragedija. Poslije Karlovih Vari, film će imati regionalnu premijeru u okviru Festivala.

"Lijenština sa nepretencioznom, mladalačkm energijom" debitant Aleksa Stefana Radunovića suočava sa komedijom savremenog života u Crnoj Gori. Zlogonje Raška Miljkovića, pak, pričaju dirljivu priču o odrastanju i borbi sa surovim preprekama, ali i o snazi djetinjstva i prijateljstava koje ono donosi. U filmu Comic Sans, Nevio Marasović brutalno secira savremenu narcisoidnost modernog čovjeka u svijetu advertajzinga i korporacija, koji u potrazi za svojim životnim kompasom odlazi opet na taj Mediteran i na otoke gdje se suočava sa samim sobom.

“I tako od Kipra i Korzike - pa, u krug. Od komedije - do tragedije. Prekodruštveno angažovanih kritika, sve do čistog žanra i eskapizma. Sve do ponovnog povratka na Mediteran gdje našoj publici nudimo kompleksno, tragično, duhovito, uzbudljivo i uvijek neprocijenjivo filmsko putovanje nakon kojega možemo postati samo otvoreniji, slobodniji i plemenitiji ljudi”, zaključuje Marinović.

Filmovi se takmiče za Grand Prix - Zlatnu mimozu za najbolji film, kao i za nagrade Zlatna mimoza za režiju, Zlatna mimoza za scenario, Zlatna mimoza za mušku ulogu, Zlatna mimoza za žensku ulogu, te nagrada Živko Nikolić za specijalni doprinos filmskom izrazu.

Biće dodijeljenje i Nagrada publike, kao i nagrada Milan Žmukić za doprinos Festivalu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)