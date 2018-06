Tanja Šeter: Nepravda me uvijek pogađa

Pjevačica Tanja Šeter kao djevojčica je maštala da postane doktorica. Priznaje da i danas voli da gleda crtane filmove, a na pusto ostrvo nikad ne bi otišla sama...

Što si kao klinka željela da budeš kad porasteš?

Doktor, pošto sam u porodici imala medicinskig radnika, mama je bila pedijatrijska sestra, uvijek sam se igrala doktora i baš se ozbiljno zanimala za medicinu.

Šta je za tebe uspjeh?

Kad se baviš onim čime želiš i što voliš i od toga živiš, zdrava i srećna porodica.

Koja te pjesma uvijek razveseli?

Prelijepa vojvođanska pjesma “Kada padne prvi sneg” odmah dižem ruke u vazduh kao i pjesma Nikole Karovića “Napuni čaše đevojko lijepa” ili od Šabana Šaulića “Kako si majko, kako si oče”...

Kako si zaradila prvi džeparac?

Kao solista vojnog orkestra na jednom koncertu za vojnike pjevajući pjesmu “Domovino volim tvoja polja”

Da nijesi muzičarka, šta bi bila?

Vjerujem da je moj put morao biti usmjeren ka muzici, ali ako pitate što bih voljela, a da nije ništa u vezi sa muzikom, onda definitivno medicina.

Vjeruješ li u život poslije smrti?

Ako postoji, vjerujem.

Da si superjunak na jedan dan koju bi voljela da imaš supermoć i zašto?

Voljela bih da imam više supermoći, usmjerila bih ih na ispravljanje “krivih Drina”. Nepravda me uvijek pogađa.

Foto: Vladimir Popović

Da se snima film o tebi, ko bi volio da tumači glavnu ulogu?

Ne bih se reditelju miješala u posao.

Da li i dalje gledaš crtane filmove?

Da, one stare iz Diznijeve produkcije, dugometražne, i one druge, skoro napamet znam, a odgledala sam i “Ledeno doba” i “Madagaskar”, “Šrek”... Obožavam, išla sam u Cineplex da gledam premijeru “Ferdinanda”....

Šta te raduje?

Kad sve teče nekim normalnim tokom bez iznenađenja, neprijatnih pogotovo, i stvarno mi malo za radost i sreću treba.

Čega se plašiš?

Kraja, nemogućnosti da se nešto ispravi, popravi, kad nema više...

Kada bi postojao vremeplov, u koje doba bi se vratila?

Volim da čitam puno o prošlosti, pa iako sam fascinirana nekim epohama pogotovo onim najproduktivnijim u smislu umjetnosti i opšteg napretka, ipak se najkomfornije osjećam baš u ovom vremenu u kom živim. Recimo, period mog djetinjstva, mladosti, sedamdesete i rane osamdesete...

O čemu si sanjala kad si bila mala?

Za nevjerovati, iako sam se igrala doktora i to voljela, ipak sam sanjala da budem pjevačica, iako toga nikad nijesam čak ni sama svjesna bila.

Kad si posljednji put plakala?

Znam ja to....plačem od lijepih emocija, plačem kad vidim ljubav (od sreće) kad osjetim humanost, ljubav, dobrotu i naravno tužne sudbine me uvijek rasplaču. Djeca uopšte, ne samo moja, njihove nevolje čak i najbezazlenije me odmah rasplaču.

Da li često psuješ?

Samo u domaćim uslovima i onako sebi u brk i kad vozim, onda sam nesnosna.

Po čemu bi voljela da te ljudi zapamte?

Po mojoj muzici, definitivno.

Foto: Vladimir Popović

Šta radiš u slobodno vrijeme?

Šetam puno, surfujem netom, čitam, mada u posljednje vrijeme problemi sa vidom me malo ograničavaju u toj mojoj najdražoj razonodi.

Sa kim se najčešće svađaš?

Sa suprugom, to je najlakše, on je moj i ne zamjera.

Koje tri stvari bi ponijela na pusto ostrvo?

Ne znam...ja ne bih mogla sama nikako...i ako bih se pakovala nema načina da se opredijelim samo za tri stvari...ako je neko sa mnom priče ne bi falilo, a sama ne bih preživjela. Tako da ono što se nađe uz mene je dobro i dovoljno.

Bez čega ne možeš da zamisliš život?

Bez porodice i svih tekovina civilizacije u kojima uživam maksimalno.

Koja ti je uzrečica?

Definitivno i manje-više...

Koji ti je životni moto?

“Uzdaj se u se i u svoje kljuse”

Da uhvatiš zlatnu ribicu, koje bi tri želje poželjela?

Zdravlje, zdravlje i zdravlje!

Koje ti pitanje najčešće postavljaju?

Kako sam vršila odabir pjesama za novi dupli CD izvornih pjesama, kojim sam se kriterijumima vodila.

"Anu Karenjinu sam pročitala deset puta"

Šta voliš da slušaš?

Slušam pop muziku, balade su mi omiljene, ex Yu pop/rock scenu i klasiku. Narodna muzika se podrazumijeva na prvom mjestu je izvorna, kao i evergrin hitovi narodne i zabavne muzike ex Yu. Uživam u pjesmama i koncertima grupe Queen, hvala Internetu što danas mogu da odgledam čuveni koncert na Wembliju, koncert Bon Jovia u Amsterdamu, Whitney Huston, Celine Dion, Live Aid koncert za djecu Etiopije....volim da gledam spektakle. Neki dan sam gledala koncert Bečke filharmonije ispred dvorca Šenbrun i to mi je najveća želja, da odem na jedan takav spektakl!

Koji ti je omiljeni film?

“Bilo jednom u Americi”, “Prohujalo sa vihorom”, “Hrabro srce”, “Kum I, II, III”, “Legend”...

Koju bi knjigu preporučila čitaocima Vijesti?

Trenutno čitam Haled Hoseini “I planine odjeknuše”, a uvijek preporučujem “Anu Karenjinu” moju omiljenu knjigu koju sam pročitala barem 10 puta.

Šta gledaš na TV-u?

Uglavnom sport, mada pratim serije starije produkcije, uvijek iznova gledam “Prijatelje” “Dva i po muškrca” “Vesele sedamdesete” kultne “Alo-alo”, “Mućke” i “Crna Guja”, serije jakih producentskih kuća koje su aktuelne kao “Game of thrones” ili na servisima HBO tv-a uvijek ima nešto što bih odgledala, a nijesam stigla, obavezno pratim sva muzička takmičenja na TV programima počev od Zvezdica, preko Zvezda do hrvatskog The voice i talent šou programa strane produkcije. Volim domaće filmove i serije.

Šta preskačeš obavezno?

Manje-više sve talkshow emisije, realiti programe osim jednog kuvarskog na hrvatskim programima koji sam rado i redovno pratila i bogami svašta novog saznala i naučila. Volim da kuvam. Preskačem sve serije koje imaju hiljadu epizoda.

