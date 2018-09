Tariska nastupio na Petrovac jazz festivalu: Srećan sam kako je publika reagovala

Trinaesto veče Petrovac jazz festivala koje je održano sinoć u Petrovcu proteklo je u znaku slovačkog saksofoniste Radovana Tariske, saopštili su organizatori.

Iako ima i svojih kompozicija, za predstavljanje publici u Petrovcu odlučio je da svira isključivo džez standarde.

"Srećan sam kako je publika reagovala i srećan sam što radim ovaj posao jer imam priliku da putujem, upoznajem ljude, vidim njihova srećna lica dok nas slušaju. Radim posao iz snova tako da sam nakon svakog koncerta uvijek zadovoljan", prokomentarisao je Tariska.

Saradnja Petrovac jazz festivala i Tariske se nastavlja jer će muzičar biti promoter ove crnogorske manifestacije u Slovačkoj.

"Nadam se da ćemo i naredne godine svirati u Petrovcu, ali će moja misija takođe biti da dovodim na festival moje kolege kako bi promovisali svoj rad" obećao je Tariska.

Večeras će Petrovac jazz festival biti nastavljen nastupom crnogorskog sastava "Dr Wolf And Children Of The Night" od 21 sat i 30 minuta, ulaz je slobodan.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)