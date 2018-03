Tehno zvijezda Luk Slejter u petak u Kotoru

Britanska tehno zvijezda Luk Slejter nastupiće sjutra veče (petak) u kotorskoj diskoteci “Maximus”. Uz njega će domaću scenu predstavljati DJ-evi Perceptor (poznatiji kao Audiostorm), Proximus i Speedy.

Početak je zakazan za 22 sata, a organizatori obećavaju osmočasovni tehno maraton. Do ponoći ulaz će biti sedam, a nakon toga deset eura.

Slejter je jedan od najuticajnijih tehno muzičara u posljednje dvije decenije, relevantan i danas jednako kao i 90-ih. Najznačajnija izdanja objavljivao je kao Planetary Asault Systems, a među njima su i kultni albumi “Temporary Suspension” i “Messenger”. Svoje DJ-ing vještine tehno velikan iz Redinga pokazao je u miksevima koje je radio za popularni serijal “Fabric DJ Mixes” i “React”. Vlasnik je izdavačke kuće Mote-Evolver, a ovo će mu biti prvo gostovanje u Crnoj Gori.

“Velika mi je čast djeliti pult sa čovjekom koji je preko 20 godina na tehno sceni i koji je uspio održati kontinuitet i kvalitet zvuka koji predstavlja. Potrudiću se da sa energičnim tehno setom uvedem publiku u muzičko putovanje koje će im servirati Slejter. Očekujem još bolju i posjećeniju noć od fenomenalne žurke iz prošlog mjeseca kada je nastupao Regal”, istakao je Proximus, član organizacija Groove Alliance i Subtera koja je zaslužna za neke od najatraktivnijih tehno žurki u Crnoj Gori u posljednje vrijeme.

Iza alijasa Proximus stoji Nikšićanin Martin Durutović koji je debi imao 2002, a od tada je nastupao po Crnoj Gori i šire, na festivalima kao što su Exit, Sea Dance, Refresh i drugi.

Njegov kolega iz Podgorice Ognjen Vuković, koji je kao Audiostorm jedan od najuspješnijih crnogorskih producenata, prvi put će predstaviti njegov novi projekat Perceptor, alijas pod kojim se bavi mračnijim zvukom koji je predstavio na albumu “7” objavljenom početkom godine.

"Set će biti hipnotički uvod u noć i za sve ono što slijedi, duboko i atmosferično. Očekujem prepun klub, jer nam stiže gigant techno kulture, neko ko je zaslužan što je današnji pokret tu gdje jeste", ocijenio je Vuković.

I beogradski DJ i producent Speedy ima novi projekat za koji kaže da će se uskoro naći pod etiketom par većih svjetskih tehno lejblova.

“Imam dosta gotovog materijala koji ću isprobati to veče. Luk Slejter je apsolutna legenda i pionir tehno pravca i sigurno da svakome imponuje da nastupa sa njim, pa i meni. To je velika čast. U ‘Maximusu’ su uvijek velika očekivanja, jer je sjajan klub i ništa manje ne očekujem ni ovog puta. Siguran sam da će zabava biti vrhunska”, ocijenio je on.

