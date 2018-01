Tejlor Svift na putu da obori još jedan rekord

Pjevačica Tejlor Svift na putu je da obori još jedan rekord, a ovoga puta njena turneja “Reputation” bi mogla biti prva na listi niza koncerata sa najvećom ukupnom zaradom, piše Billboard magazin.

Prema predviđanjima, do kraja turneje ona bi mogla da zaradi 450 miliona dolara od prodaje ulaznica, a to će joj najvjerovatnije poći za rukom zbog strategije koju su ranije koristili Džej Zi i “The Rolling Stones” - visoke cijene karata koje su u prodaji do dan prije koncerta, kao i opcija premijum sjedišta.

“New York Post” nešto ranije objavio je tekst u kojem se pozivaju na izvor blizak Svift, prema kojem je vlasnica hita “Look What You Made Me Do” zaradila 180 miliona dolara, samo u prvoj sedmici prodaje karata (četiri dana prodaje putem platforme Verified Fan i tri dana slobodne prodaje koja je počela 13. decembra).

Takođe, pjevačica planira da dopuni listu sa još tri koncerta u Sjevernoj Americi, sa kojima će ukupno održati 41. nastup, uključujući i dupla gostovanja u većim gradovima.

Samo u Los Anđelesu, Svift je za koncerte zakazan za 18. i 19. maj već prodala 110 hiljada karata, što je 36 odsto više od finalnog učinka u istom gradu tokom njene turneje 2015. godine, kada je održala šest koncerata za ukupno 81 hiljadu fanova. Treba uzeti u obzir da su karte za te koncerte koji će se održati u Rose Bowl dvorani i dalje u prodaji.

Prema računici, američka pjevačica po koncertu zarađuje u prosjeku između 7,5 i deset miliona dolara.

Kada se tome doda i šest koncerata u Evropi i pet u Australiji, Svift bi trebalo da zaradi od 390 do 510 miliona dolara samo zahvaljujući Reputation turneji, što će je zvanično učiniti muzičarkom koja oborila rekord po zaradi od turneje.

Ipak, za razliku od prethodne turneje “1989”, ovoga puta ni jedan koncert nije rasprodat, ali se to opravdava činjenicom da su 2015. godine karte masovno kupovali preprodavci, koji su ih na dan koncerata nudili fanovima Svift po daleko većoj cijeni (često i pet puta većoj od regularne).

Karte za koncerte Svift koštaju 500 dolara, odnosno 800 za fan pit i 1500 za VIP ulaznice.

