Temelj pravednog društva

”I don’t care if people hate my guts; I assume most of them do. The important question is whether they are in a position to do anything about it.”

William S. Burroughs

Opet su me zvale one arhitektice mlade - mnogo mlade, mnogo slatke, ne biste vjerovali koliko mlade i koliko slatke - da se nađemo na Skalinama, da igramo fircik pod pećinu.

Nemojte, rekoh. Zamjeriće mi neki...

A ti paziš, reče Svetlana, najmlađa i najslađa među arhitekticama, da se nikome ne zamjeraš.

Ma nije, nego...

Uvrijedićemo se ako ne dođeš. I to grdno!

Te ja što ću... pristadoh.

I taman pokupih ultimu - pleased to meet you, hope you guess my name - kad me Slavica iznadi pitanjem.

Je li ti odgovorio onaj... kako mu bješe ime falim te bože, zaboravih... onaj što si mu se obratio otvorenim pismom, sigurno ima mjesec i po od tada, po pitanju koncepta ovogodišnjeg dopunskog ispita za upis na Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore? Je li ti proslijedio informacije koje si mu tražio?

Naravno da mu je odgovorio, dobaci Svetlana. Sve poslove je ostavio da bi njemu odgovorio!

Vidiš, rekoh, pismo... Potpuno sam zaboravio na taj momenat. Hvala ti što si me podsjetila dušo. Podrazumijeva se da mi NIJE odgovorio. A nisam ni očekivao da će mi odgovoriti, da budem iskren. Nije on od onih koji odgovaraju, on je od onih koji ignorišu pitanja, a zatim djeluju iza zavjese, što bi se reklo. Zato ću morati da mu se obratim još jednom - ali strogo formalno. Službenim putem. Ako novinski tekst nema težinu dostojnu njegovog ugleda u društvu, odnosno njegove pozicije u akademskim krugovima - neminovan sljedeći korak je službeno obraćanje.

Poštovani taj i taj, pozivam se na Vašu savjest i na imperativ objektivnog i pravovremenog inforimisanja javnosti, te Vam se obraćam u nadi da ćete podržati moju inicijativu da se učine javnim svi dokumenti i sve informacije koje bi mogle biti od koristi kandidatima koji namjeravaju da ove godine pristupe polaganju dopunskog ispita za upis na AF PG...

​Arhitektonski fakultet Univerziteta CG Foto: ucg.ac.me

Tako nekako, uz obavezno podsjećanje na dosadašnju negativnu praksu.

Nemoj da insistiraš, reče Marija. Nema potrebe. Mogu da ti nabavim te crteže i testove koje si mu tražio. Nije to nikakav problem. Samo reci. Mogu i da se raspitam o konceptu.

Nije suština u tome dušo. Suština je da sve informacije vezano za dopunski ispit budu dostupne svima. A ne samo nekima, tj. privilegovanima. Da se sve lijepo okači na Internet stranicu AF PG. Na Internet stranicama svih arhitektonskih fakulteta u regionu date su sve informacije koje se odnose na polaganje prijemnog ispita. I to odavno. Sve je dostupno. Sve je transparentno. Upravo iz razloga da bi se preduprijedile malverzacije i spekulacije...

E sad, prekide me Sanja, mnogo tražiš.

Radi li još, rekoh, ona školica crtanja u kojoj ste se spremale za polaganje prijemnog ispita? Kako se zove ona pametna lutkica sa AF što je sve to lijepo organizovala? Podsjetite me...

A jesi li siguran, upita me Marija, da na Internet stranici AF PG nema tih informacija?

Kladio bih se da nema. Ali provjeriću, svakako.

Koliko god mlade arhitektice bile slatke, neodoljive i dobronamjerne, svi su izgledi da im moje časne intencije nisu baš sasvim jasne. To su te nove generacije. Ne shvataju da je imperativ transparentnosti ključ nečega što bismo mogli nazvati pravednim društvom. A nepristrasnost je kamen temeljac. Ali nije na meni da držim lekcije iz pravednosti i nepristrasnosti mladim arhitekticama. I nikako mi nije jasno da li su mlade arhitektice na mojoj strani, ili su pak na strani... onoga, kako mu bješe ime falim te bože... Gotovo je izvjesno da su na njegovoj strani. Ko bi normalan bio na mojoj strani. I koja je to moja strana. Ni sam ne znam...

Nego da vidimo mi što kaže Internet stranica AF PG (ucg.ac.me/af).

“Donijet”, veli, “Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija”.

Ne lezi vraže...

“Arhitektonski fakultet u Podgorici Univerziteta Crne Gore obavještava buduće studente da je donijet Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija Univerziteta Crne Gore, 11. maja 2018. godine, kojim je promijenjena struktura polaganja prijemnog ispita.”

Vidiš li ti to... Suze mi krenuše niz obraze. Više se i ne sjećam kad sam prvi put pisao o nužnosti mijenjanja strukture polaganja prijemnog ispita na AF. Bilo je to jako, jako davno. Ali neka, važno je da su me ovi iz UCG ipak poslušali...

“Za upis na Fakultet kandidati će polagati prijemni ispit, kao provjeru specifičnih znanja i sklonosti.

1. dio: Test provjere opštih znanja iz različitih oblasti kulture relevantnih za studije arhitekture

2. dio: Test provjere razumijevanja prostornih odnosa i prostorne logike

Testovi se polažu i ocjenjuju pojedinačno. Konačna ocjena na ispitu je srednja vrijednost ocjena oba testa. Negativna ocjena je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka.”

Surovo, surovo... Ali mora tako. Nije majka svakoga rodila da bude mladi student arhitekture, ili mlada studentica. Ne razumije svako prostorne odnose i prostornu logiku. Kultura na stranu. Pa što prođe kroz najsitnije sito - prošlo je - ostali stoj.

“Podsjećanja radi, na Arhitektonski fakultet u Podgorici Univerziteta Crne Gore mogu se upisati crnogorski državljani i stranci, koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Univerzitet Crne Gore će u junu objaviti konkurs sa prijem studenata za studijsku 2018/2019. godinu na akreditovani integrisani akademski studijski program Arhitektura, obima 300 ECTS za sticanje diplome akademskih master studija.”

Sad je važno, pazite sad:

“Arhitektonski fakultet u Podgorici Univerziteta Crne Gore takođe obavještava buduće studente da će konsultacije za prijemni ispit biti održane dana 25. maja 2018. godine sa početkom u 12 časova na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, ul. Džordža Vašingtona bb.”

Što se tiče budućih studenata arhitekture koji su u to vrijeme - dakle juče, 25. maja, u podne - bili u Veneciji - na vernisažu XVI Međunarodne izložbe arhitekture - Bijenale u Veneciji 2018. - kladio bih se da će AF i njima ljubazno izaći u susret, tako što će odrediti još jedan - dopunski - termin za konsultacije. A ne sumnjam ni da će AF sve potrebne informacije vezano sa prijemni ispit učiniti dostupnima na Internet stranici AF. Do u najsitnije detalje, podrazumijeva se...

Uz opasku da sam na Internet stranici UCG uspio da pronađem stari Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije UCG - iz 2015. godine - ali novi nisam uspio da pronađem - od novog Pravilnika ni traga.

Ali OK, što bi rekao Darko Šuković, upisaćemo ekipi sa Arhitektonskog fakulteta jedno pozitivno brojanje - zaslužili su - a za dalje ćemo vidjeti...

