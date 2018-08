Tinder zamka: Pozvala 150 momaka na sastanak u isto vrijeme

Manekenka Nataša Aponte iz Njujorka prošlih nekoliko mjeseci marljivo je slala poruke putem aplikacije za upoznavanje "Tinder" kako bi organizovala masovni susret sa više od 150 muškaraca, piše Gardijan.

Manekenka je, međutim, momcima prećutala nešto. Naime, svaki od njih je mislio da je on jedini s kojim ona ide na sastanak. Kada je njih 150 do 200 u nedjelju u 18 sati došlo na Trg Junion na Menhetnu, uvidjeli su da ovo neće biti samo još jedan dejt.

Kao prvo, na lokaciji su ih dočekali Di-džej Nik AM i bina. Muškarci su se ubrzo okupili oko bine i Aponte je nešto kasnije izašla pred njih.

Manekenka je sastanke koje je dogovorila preko Tindera na licu mjesta pretvorila u takmičenje za njenu pažnju. Oko bine su se vrlo brzo pozicionirali snimatelji koji su dobili zadatak da dokumentuju cijeli događaj.

"Moram nešto da vam priznam", rekla je Aponte sa bine i dodala: "Dovela sam vas ovdje kako biste izašli sa mnom na dejt."

Manekenka je potom objasnila da je odustala od aplikacija za upoznavanje i da želi da se njeni udvarači takmiče za njenu pažnju, piše B92.

Prvo je diskvalifikovala sve koji su niži od 178 centimetara, koji se zovu Džimi (rekla je da joj se to ime ne sviđa) i sve koje su djevojke ostavile. Odstranila je one koji su u vezi (rekla je da su istraživanja pokazala da je više od pola muškaraca na Tinderu u vezi), kao i one koji su glasali za ili podržavaju Donalda Trampa.

"Ako mislite da možete da podržavate Trampa i budete u vezi s Portorikankom, napustite ovo mjesto odmah", rekla je Nataša Aponte.

Nakon toga je od onih koji su ostali zatražila da urade 30 sklekova.

Kasnije je prema vlastitom ukusu eliminisala još jednu karakteristiku kod pojedinih muškaraca. Morali su da odu svi oni koji su imali dugačke brade, pivske stomake, cipele Toms i kaki pantalone. Potom su morali da odu svi pušači i oni koji su bili zainteresovani samo za seks.

Preostali su morali da se takmiče kako bi se izbor još više suzio, a oni koji su prošli i taj filter, trebalo je u jednom minutu da objasne zašto bi Nataša Aponte s njima trebalo da izađe.

Amir Plezants (21) iz Montklera u Nju Džersiju rekao je za Njujork tajms da se on u tom trenutku povukao sa takmičenja. Plezants je potvrdio da ga je Nataša Aponte pozvala prije par meseci i da mu je rekla da želi da se nađe sa njim 19. avgusta i da njen prijatelj di-džej nastupa tog dana na Trgu Junion. Plezants je rekao da je na kraju neko zaista pobijedio i osvojio sastanak sa Natašom Aponte, ali nije zapamtio ime muškarca.

Kada su iz Njujork tajmsa pozvali di-džeja koji je nastupao prije takmičenja za Apontino srce, rekao im je da ne može da govori o tome jer je potpisao ugovor, ali je rekao da treba da se jave Robu Blisu iz marketinške kompanije "Rob Bliss Creative".

Ta kompanija je postala široko poznata po produkciji video-materiijala u kojem je Šošana Roberts deset sati hodala po Njujorku kako bi pokazala koliko su žene izložene verbalnom zlostavljanju.

Blis je rekao da će uskoro svi da znaju o čemu se radi, dok Nataša Aponte nije davala izjave.

