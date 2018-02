Toplo srce i bistra glava: Stižu nove pjesme Autogenog treninga

Pjesmom “Raskrsnica”, koja će premijeru doživjeti na portalu Vijesti u ponedjeljak, 26. februara u 20 časova, najpoznatiji crnogorski alternativni bend Autogeni trening započeće sa sukcesivnim objavljivanjem numera sa novog albuma.

Treće izdanje podgoričko-nikšićkog sastava nosiće naslov “Spasi se sam” i sadržaće devet pjesama koje će biti objavljene u nizu tokom naredne dvije sedmice, kazao je “Vijestima” frontmen Dino Kapetanović i poručio publici da prati Facebook stranicu i YouTube kanal Treninga, kako bi bila blagovremeno obaviještena o novitetima.

“Album je inspirisan situacijom u kojoj se nalazimo. Mnogo je ‘proroka’ i sistema funkcionisanja. Svako hoće da se po svom osjećaju veže za nešto. Nas zanima da ljudi u čitavom ovom haosu osjete što više radosti. Kako će i što će pojma nemam. Neka se spase sami. Mi samo sugerišmo da imaju toplo srce i bistru glavu, opredjeljenja nas ne interesuju. Zanima nas da je prisutna toplina i bistrost mozga”, objasnio je pjevač i gitarista.

On je kazao da će dugoočekivani album Treninga biti publikovan i elektronski i kao fizičko izdanje. Nakon sukcesivnog objavljivanja pjesama na YouTube servisu, cijelo izdanje izaći će pod srpskom etiketom Nocturne Media, a Kapetanović je rekao da ko god želi od drugih izdavača, može da objavi album u svojoj režiji.

“Nismo, niti ćemo dati ekskluzivitet bilo kome da raspolaže materijalom kako se hoće. Situacija je takva kakva jeste i gledamo da smo prisutni što se više može pod uslovima lijepim za sve. Ja lično nemam snage za bilo kakva prepucavanja i interesne sfere. Mrš u pi*ku materinu”, oštro će Kapetanović.

U odnosu na prethodna izdanja koja je uglavnom odlikovao žešći gitarski zvuk, njemu se čini da su malo usporili. Ali baš malo, naglašava.

“I ranije smo imali akustičnih, kao i pjesama koje su bile dinamički prožete žestinom i spuštanjem. Desilo nam se to da smo napravili ‘kao’ grandž album, ali ni to nije apsolutna definicija. Ne znam, malo je nezahvalno da ja pričam o tome. Napravili smo to što smo osjećali. Sad neka ljudi kude ili hvale. A ljudima neka ovaj album donese to što im donese. Nadam se da će biti dobro i iscjeljujuće makar jednom čovjeku. Za sada znam da se uz pomoć pjesme ‘Radost’ jedan lik skinuo sa heroina. Dovoljno je”, iskreno će pjevač.

Kapetanović

Što se tekstualne strane tiče, Kapetanović kaže da je su stihovi okrenuti naslovu albuma, te da ima i ličnih i globalnih tema, ali da bi radije prepustio slušaocu da ih čuje, umjesto da priča o njima. Iz Treninga su ranije najavili da će pokušati da ekranizuju sve pjesme sa albuma, ali Kapetanović kaže da će spotovi sačekati.

“Nisu se kockice poklopile da sve pjesme objavimo kao spotove i nećemo da čekamo. Ipak nam je muzika najbitnija”, ističe on i dodaje da se mogu očekivati nastupi Treninga kako u Crnoj Gori, tako i u regionu i šire.

“Malo smo više poradili na nečemu oko čega smo do sada bili lijeni. I to se pokazalo lijepim. Ljudi su svugdje raspoloženi da čuju dobru svirku. Nije sve u tezgama u Podgorici i Nikšiću. Autorstvo može da se prezentuje širom svijeta, samo se malo iscimajte”, poručuje roker.

Bez strpljenja za primanje informacija vezanih za umjetnost

I Autogeni trening se pridružio trendu objavljivanja pjesama sa novog izdanja sukcesivno, poput mnogih njihovih kolega muzičara iz regiona u posljednje vrijeme.

Kapetanović kaže da su se odlučili na taj korak, jer je po njihovom mišljenju, strpljenje ljudi za primanje informacija vezanih za umjetnost jako opalo.

“Posebno su klinci u velikom problemu. Stara garda se i dalje, nadam se, drži pažljivog preslušavanja, čitanja i gledanja umjetničkih ostvarenja. Kao što rekoh, ne odustajemo od old skul varijante, ali ćemo ipak odraditi album u sukcesivnoj varijanti. Možda upali, možda ne”, objašnjava frontmen crnogorskog sastava.

